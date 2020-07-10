Yayla sahilinde dram

Güzelyurt bölgesine bağlı Yayla köyü sahiline çıkmaya çalışan 30 mülteci ile 2 tekne kaptanı suçüstü yakalanırken, kaçmaya kalkışan iki göçmen polisin tekneye açtığı ateş sonucu hafif yaralandı. Mültecilerden 20'sinin erkek, 3'ünün kadın ve 7'sinin çocuk olduğu belirtilirken, yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığı, geriye kalanların da koruma altına alındığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı, mültecilere güvenli ve sağlık koşullarına uygun geçici süre konaklayacakları misafirhaneler sağlandığını, hepsine Covis-19 testi yapıldığını açıkladı.

İkisi hafif yaralandı

Yaya köyü sahilinde mültecilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon, dün sabah 06.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı ihbar doğrultusunda polis ile işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Yayla köyü sahiline çıkmaya çalışan 20'si erkek, 3'ü kadın ve 7'si çocuk olmak üzere toplam 30 Suriye uyruklu mülteci tespit edildi.

Olayla ilgili açıklama yapan polis, şunları belirtti: “Yayla sahilinde, içinde 30 mültecinin bulunduğu tekne, mültecileri bırakmak için kıyıya yaklaştığı sırada, kaptanın polisi fark ederek kaçmaya çalıştığı esnada polisin dur uyarılarına uymayarak kaçmaya devam etmesi üzerine, polis teknenin durdurulmasını sağlamak için uyarı maksatlı önce havaya, teknenin durmaması üzerine de teknenin motor kısmına doğru ateş açmıştır. Tekneye isabet eden mermiler sonucu teknede bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanmıştır. Mültecilerin karaya çıktığı esnada üzerlerine ateş açılması söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

İçişleri Bakanlığı: Hepsine test yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 30 Suriyeli mültecinin durumu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

“30 Suriyeli mültecinin ülkeye kaçak yollarla giriş yaparken yakalanmasının ardından, önce Güzelyurt Kaymakamlığı ve Polis Müdürlüğü olaya müdahale etmiş, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın girişimleri, Maliye Bakanlığının destekleri ile mültecilere güvenli ve sağlık koşullarına uygun geçici süre konaklayacakları misafirhaneler sağlanmıştır.

Yakalanan 30 mülteci, Uluslararası Mülteci Haklarına göz önünde bulundurularak, Covid-19 testleri yapılıp sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından geçici süre kalacakları sağlık koşulları uygun misafirhanelere nakledilecek. Mültecilerin iaşe ve ibate ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışma da tamamlandı.”

5 sivil toplum örgütü soruşturma istedi

5 sivil toplum örgütü, mültecilerin polis tarafından vurulmasıyla ilgili detaylı soruşturma yürütülmesini, kamu vicdanını yaralayan bu olaya ait bilgilerin toplumla paylaşılmasını istedi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB), Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV), Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği (MHD) İnsan Hakları Komitesi Yayla köyü sahiline çıkarken tespit edilen 30 Suriye uyruklu mülteciyle ilgili açıklama yaptı.

Sığınma talebinde bulunma ve sığınma olanaklarından yararlanmanın temel bir hak olduğunu kaydedildiği açıklamada, “Sığınmacıların ve mültecilerin ülkeye girişine izin verilmeli ve uluslararası koruma ihtiyaçları değerlendirilmelidir” denildi.