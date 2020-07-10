Dosya ve emareler  yeniden incelensin

Acı kaybı tüm ülkede büyük üzüntü yaratan Arda Erkan’ın ölümünün üzerinden tam beş yıl geçti… Arda Erkan, ölümünün beşinci yılında Lefkoşa kabristanlığındaki mezarı başında anıldı. Anma törenine ailesi, tüm dost, arkadaş ve sevenleri yanında Uyuşturucu ile Mücedele Komisyon başkanı Hasan Karaokçu da katıldı.

İsmi uyuşturucu ile mücadelede sembol olan Arda’nın ölümündeki sır perdesinin aradan geçen beş yılda kalkmadığını savunan ailesi, “Arda’mızı burada toprağa vereli tam beş yıl oldu. Ölümünden sonra uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki sürece, büyük katkı ve ivme kazandıran Arda, uyuşturucuyla mücadelede topluma yol gösterici bir misyon oluşturmuştur. Beş yıldır oğlumuzun uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olduğunu dile getirdik. Hatta oğlumuzu kaybettiğimiz ilk günlerde gazetelere verilen röportajlarda oğlumuzun uyuşturucudan değil biri veya birileri tarafından öldürüldüğü söylenmişti. Çünkü onu morgda gördüğümüzde bunu anlamak zor değildi. Ayrıca oğlumuz Arda yüksek dozda uyuşturucu ve alkol alarak kendi ölümüne sebebiyet verecek biri olmadığını çok iyi bilirdik. 27 Haziran 2018 tarihli adli ölüm tahkikatı neticesinde oğlumuzun ölümüne başkalarının sebebiyet vermiş olma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu ve etkin bir soruşturma yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Dosya emarelerle birlikte tekrar polise iade edilmesine rağmen hiçbir adım atılmadı. Bugüne kadar Arda Erkan dosyası ile ilgili olumlu izler bırakmayan Polis Genel Müdürlüğü yeni bir döneme geçmiş ve yeni atamalar olmuştur. Öncelikle yeni göreve gelenlere hayırlısı olsun, yeni görevlerinde başarılar diler ve şimdi bu soruları onlara soruyoruz?

Oğlumuzu bizden koparanlar, genç yaşta aramızdan gitmesine sebep olan veya olanların özellikle o gece beraber olduğu kişilerden yola çıkarak suçlu veya suçluların bulunması için ne yapılacak? Oğlumuzun ölümü faili meçhul mu kalacak?... Çözülemedi deyip sizler de dosyamızın raflarda tozlanmasına mı seyirci kalacaksınız?”





