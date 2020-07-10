KKTC’ye selam olsun

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ‘B’ kategorisine alınan ve 1 Ağustos’tan itibaren ülkeye gelecek olan İngiliz turistlerden PCR testi için para almayacak.

Cyprus Mail’in haberine göre; İngiliz turistler için, Larnaka ve Baf Havaalanları’nda hızlı testler yapılacak. Açıklamaya göre 4 kişilik bir aile için 240 Euro olan test ücretinin yarısını devlet, yarısını de otelciler derneği ödeyecek.

Otelciler derneğinin açıklamasına dayanarak test sonuçlarının bir saat içinde alınacağını belirten gazete; bu süre içinde pasaport kontrollerinin yapılacağını ve bagaj işlemlerinin tamamlanacağını kaydetti.

KKTC 3 test istiyor

Güney Kıbrıs, Ağustos ayından itibaren İngiliz turistleri adaya çekebilmek için etkili önlemler alırken, KKTC hükümeti 3 ayrı PCR testi talep ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın son kararına göre; İngiltere’den gelecek olan yolcular, 3 ayrı test sonucuna ilaveten bir hafta süreyle karantina altında tutulacak ve kalacakları tesisin ücretini kendileri ödeyecek.