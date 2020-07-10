Kuzeyde 1 güneyde 2 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 779, Güney Kıbrıs’ta ise bin 159 test yapıldı. Kuzeyde bir, güneyde 2 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 779 olduğunu ve bir yeni Covid-19 vakasına rastlandığını açıkladı. Çıkan pozitif vakanın deniz yoluyla gelen TC vatandaşı olduğunu kaydeden Pilli, söz konusu kişinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina bölümünde tedavisine başlandığını belirtti.

Güney Kıbrıs’ta 2 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan bin 159 test sonucunda 2 yeni Covid -19 vakası belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı bin 10'a ulaştı.

2 yeni vakanın da yurt dışından gelen kişiler olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020, 10:46