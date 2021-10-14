Diploması araştırılıyor

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne kayıtlı olmadığı halde Günyeli’de estetik operasyonlar yaptığı iddia edilen Madina Khabilaeva hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlının 25 yaşındaki bir kadına dudak büyütme operasyonu yaptığı esnada suçüstü tespit edildiği belirtildi.

Tutuklanan zanlı ifadesinde ülkesi Dağıstan’da eğitim aldığını, Rusya’da doktorluk yaptığını söylediği öğrenildi. Polisin zanlının tıp diplomasının olup olmadığıyla ilgili araştırma yaptığı belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 9 Ekim 2021 tarihinde saat 15.15 sıralarında Gönyeli adresinde, misafir olarak ikamet eden zanlı Madina Khabilaeva’nın Tabipler Birliği'ne üye olmadığı halde tıbbi malzemeler kullanarak doktorluk yaptığını söyledi. Polis, zanlının önceki gün N.A.F.A.'ya (K-25) dudak büyütme operasyonu gerçekleştirdiği esnada tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada tıbbi müdahalelerde kullanıldığı tespit edilen birçok tıbbi malzeme bulduklarını açıkladı. Polis, Madina Khabilaeva’nın ifade verdiğini, ülkesi Rusya’da doktor olduğunu iddia ettiğini ifade etti.

Polis, zanlının bu iddiasıyla ilgili araştırmanın sürdüğünü söyledi. Polis memuru, ayrıca zanlının cep telefonunun incelendiğini, bağlantı kurduğu hastaların tespit edilmeye çalışıldığını, yeni şahısların belirlenmesi halinde soruşturmanın seyrinin değişebileceğini açıkladı. Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyerek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının soruşturma amaçlı 8 gün daha polis nezaretinde kalmasına emir verdi.