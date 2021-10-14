Baba-oğul kavgası cinayeti aydınlattı

Suna ERDEN

Ercan - Gaziköy anayolu üzerinde 2 buçuk yıl önce bulunan ve cinayete kurban gittiği tespit edilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop’un katil zanlıları sonunda yakalandı.

Vietnamlı kadını Lefkoşa’da yaşayan Serhat Sönmez’in öldürdüğü, cesedini oğlu Seymen Sönmez’le birlikte Gaziköy civarına attığı belirtildi.

Cinayet olayı baba-oğul arasındaki kavganın ardından ortaya çıktı. Serhat Sönmez ile oğlu Seymen Sönmez’in Küçük Kaymaklı’daki ikametgâhlarının bahçesinde kavga ettikleri esnada cinayetten söz edildiği açıklandı.

Bu esnada Seymen Sönmez’in babasına, “Sen ancak kadın öldürürsün. Seni ihbar edersem müebbet yersin” dediği ifade edildi.

Baba Sönmez’in ise oğluna, “Seni de öldürürüm” diyerek karşılık verdiği belirtildi. Kavga esnasında sarf edilen sözlerin olaya şahit olan bir şahıs tarafından kayda alındığı, önceki gün polise ulaştırdığı açıklandı.

İhbar ele verdi

İhbar üzerine Serhat Sönmez ile oğlu Seymen Sönmez’in yanı sıra kavga anında orada bulunan katil zanlısının annesi Seçkin Sönmez de gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 6 Ocak 2019 tarihinde, Ercan - Gaziköy anayolu üzerinde, yoldan yaklaşık 20-30 metre içeride, battaniye ve poşete sarılı kadın cesedi bulunduğu anımsatıldı. Soruşturmayı yapan polis, cesede 7 Ocak 2019 tarihinde yapılan otopside vücudunun muhtelif yerlerinde 33 ayrı kesici delici alet yaralanması olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis, 15 Ocak 2017 tarihinde ise cesedin kayıp olduğu bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Polis, önceki gün ihbar aldıklarını, Serhat Sönmez ve Seymen Sönmez’in Küçük Kaymaklı’daki ikametgâhlarının bahçesinde kavga ettikleri sırada oğlunun babasına, “Sen ancak kadın öldürürsün. Seni ihbar edersem müebbet yersin” dediğini, babasının ise “Seni de öldürürüm” diyerek karşılık verdiğini açıkladı.

Polis, bu esnada zanlı Seçkin Sönmez’in de yanlarında olduğunu belirtti. Tartışma anının bir kişi tarafından kayda alındığını; görüntü ve ses kaydının emare alındığını söyleyen polis, Seymen Sönmez’in ifadesinde babası Serhat Sönmez’in Dam Thi Hop’u öldürdüğünü ve cesedi birlikte bulunduğu yere attıklarını itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.