‘Sağlığımız tehlikede’

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde mahkûmlar greve başladı. Basın açıklaması yapan mahkûmlar, cezaevindeki pozitif vakaların 34'e yükseldiğini belirterek, sağlıklarından endişe duyduklarını belirtti.

Mahkumlar, Covid-19'a yakalananların resmen ölüme terk edildiğini savundu.

Açıklamada şunlar belirtildi:

Cezaevinin durumu ortada, sonunda bu hastalık içeriyi sardı. Toplam pozitif vaka sayısı 34’e yükseldi. Geride kalanlar da bu hastalığı kapmaktan korkuyor. Pozitif mahkûmların tutulduğu ziyaret yerindeki koşullar belli. Hasta olan bu insanların ne sıcak bir duşa, ne aileleriyle telefonda görüşmeye, ne de kalifiye hemşire ve doktorlar tarafından insani bir tedaviye erişimi var. Bu insanlar resmen ölüme terk edilmiştir. İçimizde kronik hastalar ve yaşlılar var. 2020 başlarından beri süren pandemi koşullarından hepimiz negatif olarak etkilendik. Ailelerimizden ölenler oldu. Ailelerimizi arkadaşlarımızı göremedik. Mahkemeler de bu süreçten etkilendi. Masum olduklarını iddia eden arkadaşlarımız bile yılları devirmiş ancak davaları mahkemede veya istinafta karara bağlanamamıştır.

Peki sizler bizim için ne yaptınız? Zaten, çürümüş siyasi şartlı düzenin kimseye yararı olmadığı senelerdir ortada. Mahkûmlar verilen sözlerden dolayı bu vakte kadar sabretti. Ama artık kimsenin sabrı kalmadı. Hiçbirimizin bu şartlı sistem üzerinden verilecek sözlere güveni yok ve açıkçası bu konuda bir talebimiz olmayacak. Bizim istediğimiz artık önümüzü görmek. Öncelikli talebimiz, infaz yasasının değiştirilerek herkesin eşitliği gözetilerek düzenlenecek, siyasi rant ve torpilin işlemediği, dünya standartlarında bir yasaya sahip olmaktır. Dünyanın hiçbir yerinde bizde var olan1/6 infaz yasası yoktur. Bu, ana vatanımızda bile terör suçlularına uygulanan yasadır. Defalarca sözler verilmesine rağmen, bahaneler üretilerek bu yasalarda değişiklik yapılmadı. Halbuki, bahane edilen meclis sıkıntıları bu konuda bir engel değil. Dışarıdan bize destek olan hukukçulardan aldığımız bilgiye göre, bakanlar kurulu kararı ile tüzükte yapılacak değişiklik yoluyla çok seri şekilde cezaevi bağışlaması arttırılarak bir nevi infaz düzenlemesi yapılabilir.

Yönetimden çözüme ulaştırmalarını istediğimiz konular bunlar. Bu yazıyı mahkûmlar olarak ortak karar alarak yazdığımızı tekrar belirtmek isteriz ve yine almış olduğumuz karar doğrultusunda bu konular çözüme ulaşıncaya kadar grevimizi sürdüreceğimizi bildiririz.