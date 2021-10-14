Binlerce test yapıldı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 17 bin 97 test yapıldı; 70’i yerel, 98 pozitif vakaya rastlandı, 73 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 142 yeni Coronavirüs vakası saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 vakanın yurt dışından ülkeye geldiği, 25 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 70 kişinin ise yerel vaka olduğu bildirildi.

Açıklamada, 26 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 24 kişinin Gazimağusa, 5 kişinin İskele, 3 kişinin Güzelyurt bölgesinden olduğu belirtildi.

Covid-19 genel durumu şöyle:

“Dün yapılan test sayısı 17 bin 97. Dün saptanan pozitif vaka sayısı 98. Ülke dışından gelen vaka sayısı 3. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 25. Yerel vaka sayısı 70. İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 73. Yapılan toplam test sayısı 3 milyon 174 bin 685. Toplam vaka sayısı 20 bin 574. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 19 bin 530. Tedavisi devam eden vaka sayısı 963. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 32. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 922. Toplam kaybedilen hasta sayısı 83. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 9. Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı bin 252.”



Son 24 saatte 471 bileklik takıldı

Bakanlık açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şöyle:

“Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 471. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 648. Takip edilen toplam bileklik sayısı 6 bin 813. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 6 bin 5952.”

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 142 yeni Coronavirüs vakası saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı dün yapılan 46 bin 145 test sonucunda saptananlar ile toplam vaka sayısının

121 bin 842'ye ulaştığını açıkladı.

25'i ağır olmak üzere 63 kişinin tedavi altında olduğu belirtildi.