‘Corona’ fena vurdu

Merkez Bankası bülteninde 2020 yılı üçüncü çeyreği sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 11,18 olarak açıklandı. Basın bülteninde, kamu maliyesinin 2020 yılı ikinci çeyreğinde 257,8 milyon TL açık verdiği açıklandı.

2020 yılı Eylül ayı sonunda yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu sektörler giyim ve ayakkabı, sağlık, mobilya ve ev aletleri olurken, bu kalemlerde sırasıyla yüzde 26,98, yüzde 22,97 ve yüzde 22,73 artış gerçekleştiği ifade edildi.

Merkez Bankası basın bülteninde, ilgili dönemde önceki yılın aynı dönemine göre düşüş yaşayan tek alt kalemin ise yüzde 6,69 ile haberleşme olduğu vurgulandı.

Merkez Bankası, kamu maliyesinin 2020 yılı birinci çeyreğinde 98,5 milyon TL fazla verirken,

Covid-19 salgınına bağlı olarak alınan kapanma önlemlerinin de etkisiyle 2020 yılı ikinci çeyreğinde 257,8 milyon TL açık verdiğini açıkladı.

Merkez Bankası, 2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde ise, bütçe gelirlerinin 2.331,9 milyon TL olurken, bütçe giderlerinin 2.231,4 milyon TL olduğunu ve kamu maliyesinin 100,5 milyon TL fazla verdiğini duyurdu.

Öte yandan, 2020 yılı birinci ve ikinci çeyreğinde ülkede bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyondaki değişim oranlarını da açıklayan Merkez Bankası, Mart ayında yüzde 12,87,

Nisan ayında yüzde 8,34, Mayıs ayında yüzde 8,64 ve Haziran ayında yüzde 8,36 seviyesinde,

2020 yılı üçüncü çeyreği sonu itibarıyla yıllık enflasyonun ise yüzde 11,18 olarak gerçekleştiğine dikkat çekti.

Merkez Bankası, yayımladığı basın bülteninde 2020 yılının ilk üç çeyreği ile ilgili verileri açıkladı.

Enflasyon gelişmeleri

KKTC enflasyon gelişmelerine de yer verilen basın bülteninde, 2020 yılı birinci ve ikinci çeyreğinde ülkede bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyondaki değişim oranlarının, Mart ayında yüzde 12,87, Nisan ayında yüzde 8,34, Mayıs ayında yüzde 8,64 ve Haziran ayında yüzde 8,36 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

İhracat arttı

KKTC ticaret gelişmelerine de yer verilen basın bülteninde, Ticaret Dairesi tarafından açıklanan ihracat ve ithalat verilerine göre; 2020 yılının ilk çeyreğinde ABD Doları cinsinden ihracat toplamı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,3, ikinci çeyreğinde yüzde 21,3, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 14,1 arttı.