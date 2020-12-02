Halk kullanacak

Eski Girne Belediye Hizmet Binası’nın sosyal yaşam merkezine dönüştürüleceği bildirildi.

Verilen bilgiye göre; Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi adıyla yeniden hizmete açılacak binada, çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik kurslar ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bilgisayar, dikim atölyesi ve sanat atölyesi malzemeleri Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından sağlanan binanın, 18 Aralık saat 11.00’de açılışı gerçekleştirilecek.

Binada, Sosyal İşler Şubesi’nin düzenleyeceği kurs ve atölyeler yanında Danışma Destek Merkezi ve Zeytin Masa da hizmet verecek. Hazırlanan Aralık 2020-Mart 2021 Kurs Programı da 15 Aralık tarihine kadar kayıt almaya başladı.

Üretim teması daha bir önem kazandı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, son bir yılda dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin, yerel yönetimlerde de önceliklerin değişmesine neden olduğuna vurgu yaparak, üretimin öneminin daha çok hissedildiğini söyledi.

Güngördü, bu sürecin sevgi, yardımlaşma ve empati duygularının daha çok önem kazanmasına neden olduğunu ifade ederek, yeni binaya taşınmalarıyla birlikte kentin en önemli noktasında yer alan eski belediye binasının kentin sosyal ve eğitim yaşamına kazandırılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Üretme ve öğrenme zevki…

Çalışmalar hakkında bilgi veren, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, Sosyal Yaşam Merkezi’nde, her yaş grubuna uygun düzenlenen programla, çocuk, genç ve erişkin kuşağın bir araya gelerek birbirleriyle iletişim kurmalarını, sosyalleşmelerini, üretme ve öğrenme zevkini tatmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Yeni açılacak merkezle birlikte, kent yaşamında her kesimden insana gelişim imkânı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Kadıoğlu, iki yıl önce hizmete açılan ve kent halkına psikolojik danışma ve destek hizmeti sunan Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin de bu noktaya taşındığını söyledi.

Engellilere bir yaşam penceresi

Kadıoğlu şu anda, kentte yaşayan engellilere erişimlerinin daha kolay olması ve çalışmalarını da daha etkin sürdürülebildiklerinden dolayı bu merkezi engellilere yönelik düzenleyerek, onların yaşamına da yeni bir pencere açmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Her yaş grubuna uygun hem dönemsel hem de sürekli kurs ve atölye çalışmalarıyla birlikte Mart 2021 tarihine kadar sürecek kurslara kayıtları 15 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Detaylı bilgi ve kayıt için 0392 815 15 08 numaralı telefon aranabilecek.