Sıkıntı yok!

Maliye Bakanlığı’nın Kasım ayında yaklaşık 645 milyon TL’lik ödeme yaptığı bildirildi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 1 Kasım 2020’den 30 Kasım 2020’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında piyasaya 172 milyon, 821 bin, 211 TL ve 31 kuruş, maaş ve maaş nitelikli ödemeler toplamı olarak 465 milyon, 958 bin, 341 TL, 76 kuruş ödeme yapıldığı duyuruldu.

Bu arada Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yapılan 6 milyon, 42 bin, 239 TL ve 6 kuruşluk ödeme ile birlikte, Maliye Bakanlığı’nın, Kasım 2020 toplam ödemesinin 644 milyon, 821 bin, 792 TL ve 13 kuruş olduğu bildirildi.

Ödemeler kalem kalem açıklandı

30 Kasım 2020 dönemi yapılan ödemeler şöyle:

“Emekli ikramiyeleri - temizlik şirketleri – müteahhit - karantina otel - ilaç ödemeleri -kamulaştırma 102,999,518,29 TL.

KKTC Elektrik Kurumu daire tüketimleri 6,492,349,74 TL.

Narenciye teşvik ödemesi 1,022,569,00 TL.

Protokol gereği Telefon Dairesi Borcuna Mahsuben KT Koop Merkez Bankası’na ödenen (2020 yılının tümü) 10,000,000,00 TL.

Depozito (avukat ödemeleri) 5, 840,968,93 TL.

Doğrudan Gelir Desteği (Akaryakıt ödemesi) 4,083,026,00 TL.

Navlun + çiğ süt ödemesi 5,629,439,31 TL.

Taşımacılık avans ödemesi 584,608,68 TL.

Burs ödemesi 3, 734,237,16 TL.

Temsilcilik kanalı ile PCR alımı 400,000,00 TL.

Mersin Temsilciliği havale (Jeneratör alımı) 33,000,00 TL.

TC Savunma Ödemeleri için yapılan ödeme 32,001,494,20 TL.

Toplam 172,821,211,31 TL.”

1 – 30 Kasım 2020 Dönemi Maaş Ödemeleri ise şu şekilde:

“Emekli maaşları 127,178,110,98 TL.

Emekli Sandığı fonu çeklerinin yatırımı 1,403,218.79 TL.

Memur + işçi maaşları 146,421,019,30 TL.

Sosyal sigorta Ekim 2020 mahsuptan kalan 8,879,509,07 TL.

Sosyal sigorta devlet katkısı 40,520,408,46 TL.

İşçi + memur ihtiyat sandığı kesintisi 7,902,862,76 TL.

Haziran - Temmuz ek mesai ödemesi 22,778,320,34 TL.

Yayın Yüksek Kurulu yıllık izin ödemesi 262,563,80 TL.

Kurumlar, partiler, Cypfruvex, TAK, Din İşleri, muhtarlar, yangın ekibi katkı

Ödemesi 19,259,984,27 TL.

Belediye maaş ödemeleri (Ekim) 39,831,141,80 TL.

Temsilcilik maaşları 2,252,588,16 TL.

Temsilcilik çalışanları Sosyal Sigorta İhtiyat Sandığı Ödemesi 71,501,13 TL.

İşçi Ödemesi (1 – 15 Kasım dönemi) 5,811,810,81 TL.

Sosyal Sigorta Mart – Nisan Borç Ödemesi 43,314,552,24 TL.

Sosyal Sigorta Askerlik Mükellefiyet Ödemesi 70,749,85 TL.

Toplam 465,958,341,76 TL.

Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yapılan ödeme 6,042,239,06 TL.

Yapılan Ödemeler Toplamı 644,821,792,13 TL.”

