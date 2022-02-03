Maaşlar ödenmiyor

Suna ERDEN

Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nin sekretarya, teknik ve temizlik işlerini yürüten 18 personel bugün grev yapacak.

İhale yöntemi ve hizmet satın alma yoluyla hastaneye özel bir firma tarafından konuşlandırılan personelin son iki aydır maaş alamadığı, ayrıca sosyal haklarının yatırılmadığı belirtildi.

Salgın nedeniyle hijyenin son derece önem arz ettiği bir dönemde temizlik işlerinin aksayacak olması endişe yaratırken, Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Süha Halil Akpınar, aynı sorunu uzun süredir yaşadıklarını dile getirdi.

Akpınar, devletin ihale yönetimiyle özel bir firmadan hizmet satın aldığını; hastanenin temizlik, teknik ve sekretarya işlerini yürüten 18 kişinin sürekli mağdur edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Söz konusu özel firma sürekli personelini mağdur ediyor. Çalışanlar maaş alamıyor ve sorunlar yaşıyor. Biz bu durumu Sağlık Bakanlığı’na, Maliye’ye ve Merkezi İhale Komisyonu’na aktardık. Ancak aylardır yaşanan sorunlar çözülmedi. Ayrıca çalışanlar daha önce Maliye Bakanlığı’na derdini anlattı ve yine çözüm bulunamadı.

Bu insanlar hastanenin temizlik işlerini, teknik sorunlarını, sekreterya işlerini yürütüyor. Sürekli sorun yaşayan ve mutsuz bir personelle hastaneyi idare etmeye çalışıyoruz. Bu işler böyle yürümez.”

Akpınar, 18 personelin her şeye rağmen şimdiye kadar özverili çalıştığını belirterek, yetkililerin yaşanan sorunlara çare bulunması gerektiğini söyledi. Akpınar, “Özel şirket çalışanlarının sıkıntıları hastaneyi de etkiliyor. Biz kendi aramızda para toplayıp maaşlarını ödemeyi dahi düşündük ancak bu bir çözüm değil. Bu insanlar evine ekmek götüremezse nasıl işe gelecek nasıl hizmet verecek” dedi.