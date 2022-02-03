Ömer KADİROĞLU

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, 27 milletvekilinin destek vereceği bir hükümet formülüne karşı çıkması ve 30 rakamı üzerinde durması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sucuoğlu “30 milletvekiliyle hükümet kurulmazsa bir erken seçim daha olur” şeklindeki açıklamasını değerlendiren vatandaşlar “ihtiyacımız güçlü bir hükümetin kurulmasıdır” dedi.

Bazı vatandaşlar “halkın tercihi UBP-CTP koalisyonudur” derken, 30 milletvekilinin desteğini alabilmek için UBP-DP-HP formülünden başka çare olmadığı üzerinde duruluyor. Vatandaşlar, ülke şartlarının yeni bir seçimi kaldıramayacağını belirterek, meclise giren tüm milletvekillerine uzlaşı çağrısı yaptı.

Sucuoğlu: Güçlü hükümet kuramazsak tekrar seçime gidilir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarına ilişkin, 30 milletvekili ile güçlü bir koalisyon hükümeti kurmak istedikleri söyledi. Sucuoğlu, "Nisap sıkıntısı yaşanmayacak radikal olarak korkmadan yürüyebilecek ve yasal değişiklikleri hızlı şekilde yapabilecek ülkenin ve halkın önünü açabilecek bir hükümet başaramazsak çıkıp da oyun oynamaya niyetimiz yok." dedi. Sucuoğlu, "Bizim hedefimiz en güçlü şekilde hükümeti kurabilmek, yapılacak radikal kararla halkımıza nasıl katkı verebiliriz bunun üzerine çalışmak. Bu yolda bizimle yürümek isterlerse yürüyecekler, yürümek istemezlerse görevi kendileri alacak, kendileri deneyecek. Yine olmazsa demokrasilerde çare tükenmez tekrardan bir erken seçime gidilir." diye konuştu.

Sucuoğlu, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada hükümet kurma çalışmaları için ön hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Sucuoğlu, fikir bazında görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve politik ikbalin düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

27 vekil ile hükümeti hemen kurabileceğini fakat 30 rakamının üzerinde durduklarını belirten Sucuoğlu, bunun nedeninin ise Mecliste güçlü bir hükümet ile yer almak olduğunu ifade etti.

Sucuoğlu, düşüncesinin ya 30 milletvekili ya da hükümeti kurmamak olduğunu belirterek, erken bir genel seçim daha olabileceğine ancak bir erken seçimi daha ülkenin kaldıramayacağını da söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) koalisyon seçenekleri arasında olmadığını dile getiren Sucuoğlu, partilerin politik ikbal düşünmeden herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Sucuoğlu, toplumsal çıkarın ön planda tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Muhalefete seslenen Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi de dahil olmak üzere, partilerin aritmetik olarak en rahat hükümeti kurmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Sucuoğlu, "stratejik olarak iktidarda olmama" düşüncesinin doğru olmadığını belirterek, en güçlü hükümetin kurulması gerektiğini ifade etti.

Vatandaş seçimin yenilenmesinden yana değil

Başbakan Sucuoğlu’nun erken seçim olabileceğine dair açıklamalarını değerlendiren vatandaşlar, meclise giren partilerin anlaşıp hükümet kurması gerektiğini söyledi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, ekonominin durumunun kötü olduğunu, ülkenin bir seçim daha kaldıramayacağına dair görüş belirtti.

Vatandaşlar ne dedi…?

Hüseyin Haşmetoğlu

“Hükümet çalışmaları ile ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Seçim sonuçları yine aynı şekilde oluştu. Halk olarak bizler de çok fazla siyasetle ilgilenmiyoruz. Başbakan 30 vekil ile hükümeti kuramazsam erken seçime gideriz şeklinde bir açıklaması olmuş. Ülke seçime alışmış sürekli olarak seçim yapıyoruz ve bunun bir şey değiştireceğine inanmıyorum. Son 30 yılda rekor düzeyde seçim oldu. Bunun yerine meclistekiler uzlaşmalı.”

Mehmet Özarifoğlu

“Hükümet kurma çalışmaları başlayacak ve bu konudaki görüşüm ülkenin iki güçlü partisinin hükümette olmasıdır. Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisinin hükümette olması bence ilke için daha hayırlı olacaktır. Başbakan Faiz Sucuoğlu 30 vekille hükümeti kuramazsak erken seçime gideriz şeklindeki açıklamayı doğru bulmuyorum. Yeni bir seçimin ülkeye büyük zararı olacağı ortadadır. Yeniden bir seçim olsa bile tek başına iktidarın mümkün olmayacağını da göz ününde bulundurursak seçime gitmek yerine oturup iyi bir çalışma yaparak güçlü bir koalisyon oluşturmaları daha doğru olacaktır.”

Mustafa Çakıral

“Hükümet kurma çalışmalarına başlanacak. Oluşacak hükümette Ulusal Birlik Partisi yanında Yeniden Doğuş Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin olmasını istiyorum. CTP’nin yönetimde olduğu zaman yaptığı icraatları beğendiğim için onun da bu hükümette yer almasını isterim. Başbakan Sucuoğlu’nun ‘30 milletvekilli bir hükümet kuramazsak erken seçime gideriz’ açıklamasını doğru bulmuyorum. Seçimlerden bu ülke çok zarar gördü ve görmeye de devam ediyor. Her sene seçime gitmekten ülke perişan duruma düştü. Tabi ki demokrasi güzel bir şey ama o da bir yerde artık dursun. Seçime gitmek yerine çalışılarak güçlü bir koalisyon hükümeti oluşturarak icraata geçmelerini istiyoruz.”

Şaban Avcı

“Oluşacak hükümette Ulusal Birlik Partisi ile birlikte güçlü bir parti olan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin de olmasını istiyoruz. Her hususta sözünü geçirebilir bir hükümet oluşacak. Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun erken seçim açıklaması oldu ancak bu kabul edilir değildir. Bu iş karagözlük değildir. Ülkenin ve halkın hali ortadayken bir seçim daha bu ülkeyi kaosa sürükler. Ulusal Birlik Partisi kuramazsa Cumhuriyetçi Türk Partisi azınlık olarak kurar ama erken seçimden çıkıldıktan bir hafta sonra erken seçimin gündeme gelmesi endişe vericidir.”

Mesut Çil

“Hükümet çalışmalarına geçiliyor ve bu oluşacak hükümette sadece sağ partilerin yer alması ülke için daha iyi olacağına inanıyorum. Başbakan bir açıklama yaparak erken seçimi gündeme getirdi. Ülkede bir seçim daha kaos yaratır. Ekonomi ve halkın durumu ortadayken yeni bir seçim gündeme gelmesi ülkeyi daha da geri götürecektir. Bu noktada oturup iyi çalışılıp bir güçlü hükümet oluşturulmalıdır.”

Hüsamettin Sığırtmır

“Oluşacak hükümette Ulusal Birlik Partisinin yanında Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi ve Halkın Partisinin yer alacağı dörtlü koalisyon olmasını istiyorum. Başbakan Sucuoğlu erken bir seçimden bahsetti. Bu açıklama kabul edilir değildir. Seçimden bir hafta sonra erken seçimi gündeme getireceklerine, anlaşma yaparak ülkeyi yeni bir seçime götürmeden hükümet kurmaları gerekiyor. Seçime gidilse de değişen bir şey olmayacağı için ve ülke ekonomisine zararı olacağı için seçim konuşmak doğru değildir.”