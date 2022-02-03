200 TL oldu

Akaryakıta geçen hafta yapılan zammın ardından tüp gaz fiyatı da arttı. Ev tipi 10 kiloluk tüp gazın fiyatı yeni düzenlemeyle 180 TL’den 200 TL’ye çıktı.

Zamlı fiyat bugünden itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete’de dün akşam yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesi ile denetime tabi mal olan tüp gazın fiyatları yeniden düzenlendi.

Emirnameye göre 10 kiloluk tüp gazın azami satış fiyatının 200 TL’den fazla olamayacak. Ayrıca öteki çaplardaki tüplerde de, sıvı gazın kilogram azami satış fiyatının da KDV dahil 20 TL'den fazla olamayacak.

Geçen Aralık’ta 40 lira zam yapılmıştı

10 kiloluk ev tipi tüp gaz fiyatlarında son iki yılda 10 kez fiyat değişimi yapılırken, özellikle son seferde yapılan zamlar tüketicinin cebini yakmıştı. 2021 yılı Aralık ayında yapılan 40 liralık zamla 140 TL’lik ev tipi tüp gazın fiyatı bir anda 180 liraya çıkmıştı. Bu tek seferde yapılan en yüksek rakam olarak kayıtlara geçmişti.