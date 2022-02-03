Rumlarda 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 14 bin 342 test yapıldı; 457 pozitif vakaya rastlanırken, 408 kişinin taburcu olduğunu bildirildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 100 bin 726 test sonucunda 3 bin 83 yeni vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 bin 342 test yapıldığını, 457 pozitif vakaya rastlandığını, 408 kişinin taburcu olduğunu, can kaybı yaşanmadığını bildirdi

Sağlık Bakanlığının son 24 saatlik Covid raporuna göre, vakaların 215’i Lefkoşa, 84’ü Girne, 89’u Gazimağusa, 20’si Güzelyurt, 38’i İskele, 11’i Lefke bölgesinden.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 13.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 5.415.484

Toplam vaka sayısı: 56.371

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 50.832

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 5367

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 66

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 5288

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 174

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 13

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1275

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 443

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 554

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3611

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 121380

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 100 bin 726 test sonucunda 3 bin 83 yeni vakaya rastlandı,

2 kişi hayatını kaybetti. Güneyde Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 262 bin 867'ye, toplam can kayıplarının 736'ya yükseldiğini açıkladı. Tedavi gören 235 hastadan 67'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Omicron-2 adada

Bu arada Coronavirüsün Omicron varyantının alt varyantı olarak tanımlanan Omicron-2 Güney Kıbrıs’ta da tespit edildi.

Yeni tip Coronavirüsün Omicron varyantının, nüfusunun yüzde 92’sinde etkin varyant olduğu Güney Kıbrıs’ta, münferit olarak Omicron-2 alt varyantının da görüldüğü, bu nedenle kısıtlama tedbirlerinde genel yumuşatma düşüncesinden şimdilik vazgeçildiği bildirildi.

Haravgi’ye göre Epidemiyolojik Danışma Kurulu’nun Rum Sağlık bakanı ile yaptığı görüşmede, Omicron varyantından çok daha saldırgan ama hastalık yapma düzeyi daha düşük olan bu alt varyanta, münferit olsa da Güney’de de rastlandığı belirlendi. Pazartesi günü itibarıyla vaka sayısında yaşanan tırmanış da dikkate alınarak mevcut tedbirlere bir süre daha devam edilmesine karar verildi.