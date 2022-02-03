Rumlarda 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 14 bin 342 test yapıldı; 457 pozitif vakaya rastlanırken, 408 kişinin taburcu olduğunu bildirildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 100 bin 726 test sonucunda 3 bin 83 yeni vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 bin 342 test yapıldığını, 457 pozitif vakaya rastlandığını, 408 kişinin taburcu olduğunu, can kaybı yaşanmadığını bildirdi
Sağlık Bakanlığının son 24 saatlik Covid raporuna göre, vakaların 215’i Lefkoşa, 84’ü Girne, 89’u Gazimağusa, 20’si Güzelyurt, 38’i İskele, 11’i Lefke bölgesinden.
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 13.
Covid-19 genel tablo
Yapılan toplam test sayısı: 5.415.484
Toplam vaka sayısı: 56.371
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 50.832
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 5367
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 66
Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 5288
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 174
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 13
Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1275
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 443
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 554
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3611
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 121380
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 100 bin 726 test sonucunda 3 bin 83 yeni vakaya rastlandı,
2 kişi hayatını kaybetti. Güneyde Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 262 bin 867'ye, toplam can kayıplarının 736'ya yükseldiğini açıkladı. Tedavi gören 235 hastadan 67'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Omicron-2 adada
Bu arada Coronavirüsün Omicron varyantının alt varyantı olarak tanımlanan Omicron-2 Güney Kıbrıs’ta da tespit edildi.
Yeni tip Coronavirüsün Omicron varyantının, nüfusunun yüzde 92’sinde etkin varyant olduğu Güney Kıbrıs’ta, münferit olarak Omicron-2 alt varyantının da görüldüğü, bu nedenle kısıtlama tedbirlerinde genel yumuşatma düşüncesinden şimdilik vazgeçildiği bildirildi.
Haravgi’ye göre Epidemiyolojik Danışma Kurulu’nun Rum Sağlık bakanı ile yaptığı görüşmede, Omicron varyantından çok daha saldırgan ama hastalık yapma düzeyi daha düşük olan bu alt varyanta, münferit olsa da Güney’de de rastlandığı belirlendi. Pazartesi günü itibarıyla vaka sayısında yaşanan tırmanış da dikkate alınarak mevcut tedbirlere bir süre daha devam edilmesine karar verildi.