8 gün daha hücrede

Suna ERDEN

Cezaevinden firar ettikten 2 yıl sonra güneyde yakalanarak polise teslim edilen zanlı Süleyman Yılkar’ın, hücredeki karantina süreci devam ediyor. BM askerleri tarafından 3 Nisan’da KKTC polisine teslim edilen ve mahkemeye çıkarılarak hakkında 11 gün tutukluluk emri alınan zanlı için dün ek süre talebinde bulunuldu. Zanlının gıyabında gerçekleşen duruşmada mahkemeye 8 gün ek tutukluluk kararı verdi.

Polis, Süleyman Yılkar’ın 7 Şubat 2018 tarihinde saat 19.15 sıralarında Lefkoşa'da Merkezi Cezaevinin dış avlusunu çevreleyen yaklaşık 2 metrelik tellerden atlayıp kaçtığını söyledi.

Polis, zanlının 2 Nisan tarihinde güneyde tespit edildiğini ve BM askerleri tarafından Beyarmudu bölgesinden Kuzey Kıbrıs’a teslim edildiğini ifade etti.

Yurt dışından getirilen zanlının karantinaya alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, hücredeki tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.