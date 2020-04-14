Araçtan 20 bin lira çaldı

Suna ERDEN

Merkezi Cezaevi’nin damında bulunan cep telefonuyla ilgili tutuklanan, bu kapsamda evinde yapılan aramada soygunda kullanılan malzemeler bulunan Hasan İşkinat hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Yatak odasında göz yaşartıcı sprey, kar maskesi, koli bandı, 2 çift siyah eldiven, bayan çorabı ve plastik kelepçeler ele geçirilen zanlının 12 Mart 2020 tarihinde soyguna karıştığı tespit edildi. Zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 30 Mart 2020 tarihinde cezaevinin damında bulunan uyuşturucu ve cep telefonları ile ilgili yapılan soruşturma sonucu zanlının tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının cezaevine sokulan 3 cep telefonundan biri için bin 200 TL maddi katkı yaptığını söyledi. Zanlının Lapta’da gözaltına alındığını kaydeden polis, evinde yapılan aramada daha önce soygunda kullanıldığı tahmin edilen göz yaşartıcı sprey, kar maskesi, koli bandı, 2 çift siyah eldiven, bayan çorabı, plastik kelepçeler bulunarak, emare alındığını belirtti.

Soygunla alakası var

Polis, bulunan emarelerin 12 Mart 2020 tarihinde Alsancak’ta Alper Özorun’un aracın çalınan 20 bin TL’yle bağlantısı olduğunu söyledi.

Zanlının ifade verdiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 4 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.