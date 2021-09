CyprusInno faaliyette

“Adanın iki kesiminden yenilikçi girişimcilere destek olmak” amacıyla kurulan CyprusInno, Lefkoşa ara bölgede çalışma merkezi kurdu.

Ledra Palace Oteli bölgesinde bulunan The Base by CyprusInno ismindeki merkezin; “Sahne, kapsamlı A/V sistemi, etkinlik alanına dönüştürülebilen alanı, profesyonel ses ekipmanlı ve tam teşekküllü podcast kabiliyetleri sunan bir multimedya stüdyosu, konferans odası” bulunuyor.

Merkezden yapılan açıklamada, “The Base by CyprusInno yeni girişimcilere yönelik, uzmanlık eğitimleri ve forumlar düzenliyor. CyprusInno inovatif düşünce ve diyaloğun gelişmesini destekleyerek yeni ‘startup fikirleri’, iş ortaklıkları, ortak girişimler ortaya çıkmasına imkân tanıyor” denildi.

The Base by CyprusInno tarafından sunulan paket ve programlarla ilgili daha fazla bilgiye thebasecy.com’den erişilebileceği kaydedildi.