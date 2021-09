Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda gündemi değerlendirdi, “azınlık hükümeti görevden gitmediği sürece”, krizle baş etmenin mümkün olmadığını savundu.

Okulların açılmasıyla ilgili konuşan Tufan Erhürman, son dakika alınan kararlar yüzünden çocukların test kuyruğunda eziyet çektiğini vurguladı.

Çok uzun süredir ortada bir hükümet olmadığını ifade eden Erhürman, bugün yaşanan sorunların önceden belli olduğunu ve önceden öngörülmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin kurulduğu günden beridir yok hükmünde olduğunu öne süren Erhürman, bu hükümetle krizin yönetilemeyeceğini savundu.

“Çocuklar test kuyruğunda eziyet çekti”

Son dakika verilen kararlarla öğrencilerin de mağdur olduğunu vurgulayan belirten Erhürman, “Çocuklar test kuyruklarında eziyet çekti. Para vererek test yapanlar da oldu” dedi. Sorunların üstesinden gelebilmek için meseleye konsantre olmak gerektiğini söyleyen Erhürman, hükümetin ise bütün konsantrasyonunun kurultaya yönelik olduğunu ve Başbakan Ersan Saner’in katıldığı programlardaki bütün açıklamalarının kurultaya yönelik olduğunu savundu.

“Sokağın derdi geçim, hükümetin ise kurultay”

Her konuda krizle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Erhürman, “Ersan Saner kendi kurultayını konuşuyor. Bütün motivasyonu oraya yönelik” dedi. “Sokağın” derdinin eğitim, sağlık, asgari ücret ve geçim derdi olduğuna dikkat çeken Erhürman, Hükümetin şu an yapacağı en iyi işin istifa etmek olduğunu söyledi. Hukuku ayaklar altına alan bir yapıyla, kriz döneminin geçirilmeye çalışıldığını öne süren Erhürman, son dönemde yapılan açıklamalarla Hükümet yetkililerinin komik durumu düşmeye başladığını da ifade etti. Erhürman, “Bu krizin içerisinde, evlerine götürecek ekmek bulamayan insanlar açısından gülünecek bir durum yoktur” dedi.

“Hükümetle değil felaketle karşı karşıyayız” diyen Erhürman, Hükümettekiler memleketi “zerre kadar” düşünüyorsa bir an önce istifa etmeleri gerektiğini söyledi.