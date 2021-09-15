Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “CTP ve HP’nin salgın sürecinde hükümete girip halka hizmet etmekten kaçtıklarını” savunarak “Uzaktan gazel okumak kolay. Niye kendilerine yaptığımız icraat hükümeti önerilerini reddettiler? Çünkü zorlukları biliyorlardı ve ellerini taşın alına sokmak istemdiler” dedi.

“UBP Genel Başkan adaylarından Faiz Sucuoğlu’nun kendisine atanmış Başbakan demesinin aslında UBP’ye bir saldırı olduğunu” ifade eden Ersan Saner, “Madem ki konuşuyor o zaman beni kim atamış onu da açıklasın…Kimi hedef alıyor? Doğru ne ise çıksın söylesin… Konuşursam deprem olur diyor. Çıksın konuşsun” ifadelerini kullandı.

Eleştirileri normal karşılıyorum

Pandemi şartları ile boğuşurken, kısa zamanda aşı sağlama, altyapı, karayolları ve eğitim alanında önemli ilerleme sağladıklarını ifade eden Saner, “her fırsatta hükümetten kaçmayı görev edinen” muhalefetin eleştirilerini yine de normal karşıladığını söyledi.

Saner, katıldığı bir programda “Başbakanlık görevi aldığım zaman 30 üyeli geniş tabanlı bir hükümet kurmak istedim. CTP ve HP ile görüştüm. Ellerini taşın altına koymadılar. Sorumluluktan kaçtılar. Keşke sorumluluk alsalardı… Şimdi de ne varsa eleştiriyorlar. Uzaktan gazel okumak kolay. Dört yıl önce okul açılırken kitap dağıtamadılar. Şimdi pandemi üzerinden eleştiriyorlar. Yeni okullarla eğitime başladık. Elbette eksiklik olacak. Takip ediyoruz. İzliyoruz. Düzeltiyoruz. Onlar konuşacak, biz çalışmaya devam edeceğiz. Halkımız hangi dönemlerde bu ülkeye hizmet geldiğini çok iyi biliyor” diye konuştu.

“Erhürman hükümette olmak istemedi”

“İlerde CTP ile hükümet kurmak ister misiniz?” şeklinde soru üzerine Saner, “Görev aldığımda, samimi olarak ilk Tufan Hoca’ya gittik. Daha sonra görev Tufan Erhürman’a verildi. Tufan Erhürman neden hükümeti kurmadı? Kendisinin yönetim kabiliyeti varsa kursaydı. Kurmadı değil. Tufan Erhürman Covid-19 döneminde hükümeti kurmak istemedi” ifadelerini kullandı.

Arpanın ilk kez peşin alındığını, kendi dönemlerinde bugüne kadar bir damla sütün sokaklara dökülmediğini belirten Saner, özel sektöre desteğin süreceğini, kamuya yükümlülüklerin yerine getirilmekte olduğunu ifade etti.

Saner, aşılanma konusundaki hassasiyetini yineledi; herkese aşı olma çağrısını yayın aracılığı ile bir kez daha paylaştı.