Şebekenin vurgunu bir milyonu aştı

Suna ERDEN

Son günlerde meydana gelen bir dolandırıcılık olayı yüzünden, ilk etapta 7 kişinin bir milyon lirayı aşkın birikimi buharlaştı. Diyalog’a ulaşan bilgilere göre; yaşlı vatandaşlara telefon açan ve polis olduğunu söyleyen dolandırıcılar “hesabınızın güvende olmadığını tespit ettiğimiz için sizi güvenli bir hesaba aktaracağız” diyerek onları etki altına alıyor.

Soygun çetesi, genellikle emekli olan yaşlıları hedef seçiyor ve telefonla aradığı insanları etkilemede başarılı oluyor.

Tuzağa düşen insanlar ise, bankasına talimat vererek hesap değişikliği yapıyor. Sadece bir kişinin 300 bin liralık mevduatını kaybettiği belirtiliyor.

Vatandaşları uyaran polis “sakın bu tür ihbarlara aldanmayın ve sizi arayan olduğu zamanda en yakın karakola başvurun” diyor.

Dolandırıcılar rotasını KKTC’ye çevirdi

Türkiye’den arayan dolandırıcıların hedefi ülkemizdeki yaşlı bireyler oldu. Emekli ve yaşı ilerlemiş şahısları, Türkiye telefon hatlarını kullanarak arayan kişiler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıyor. Dolandırıcılar, yaşlı bireylere banka hesaplarındaki mevduatlarının güvende olmadığı yönünde telkinde bulunarak, verdikleri hesap numarasına mevduatlarını aktarmalarını sağlıyor.

Bu yönde son iki haftadır polise birçok kişi şikayette bulunurken, dolandırıcılara inanan 7 kişinin parasını kaptırdığı, buharlaşan para miktarının bir milyonu aştığı bilgisi elde edildi.

Dolandırıcıların yaşlı bireylerin ev ve cep telefonlarına nasıl ulaştığı soruşturulurken, polis açıklama yaparak halkı uyardı.

Polis halkı uyardı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dolandırıcıların, aradıkları kişilere, yürüttükleri soruşturmayı ileri sürerek, banka hesaplarındaki mevduatlarının güvende olmadığı yönünde telkinde bulunarak, verdikleri hesap numarasına mevduatlarını aktarmalarını sağlandıkları kaydedildi.

Kötü niyetli kişilerin daha sonra paraları ilgili hesaptan çekerek yaşlı kişileri dolandırdığı belirtilen polis açıklamasında şu uyarılar yer aldı:

“Bu tür şikayetlerin polise yansıması üzerine belirli aralıklarla halkımıza yapılan uyarılara rağmen maalesef kötü niyetli kişilerin yaşlılarımızı dolandırmaya devam ettikleri görülmektedir.

Bu bağlamda, yaşlı/emekli büyüklerimizin evlatları ve/veya aile yakınları tarafından, kötü niyetli bu tür kişilere itibar etmemeleri yönünde uyarılmaları, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde ise polisi olaydan haberdar etmeleri önemle rica olunur.”

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021, 10:33