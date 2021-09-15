Yüz yüze dersler başladı

Ömer KADİROĞLU

İlköğretim öğrencilerinin ardından ortaokul ve liseliler de sınıflarına ve öğretmenlerine kavuştu. Yüz yüze eğitime başlayan 26 bin ortaöğretim öğrencisi dün ders başı yaptı. İlk ders ziliyle maske-mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde sınıflardaki yerini alan öğrenciler, 9 aylık aranın ardından okula kavuşmanın heyecanını yaşadı.

2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı programına göre, ilk ve ortaöğretimde yarıyıl tatili 1-13 Şubat 2022 arasında yapılacak.

14 Şubat 2022 Pazartesi günü, 2021-2022 Öğretim Yılı ikinci dönemi başlayacak.

Eğitim uzun süre online sürmüştü

KKTC’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 2020 Mart ayından bu yana yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim modeline geçilmişti. 2020 yazında vakaların sıfırlanmasının ardından sonbaharda 2020-2021 eğitim-öğretim yılına başlanmış, ancak vakaların artması sonucu eğitime yılbaşından sonra yine online olarak uzaktan devam edilmişti.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 111 kamu ve 14 özel okul olmak üzere toplam 125 okulda öğrenim gören yaklaşık 24 bin öğrenci de önceki gün ders başı yapmıştı.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021, 10:34