Kış için umutlu konuştu

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın girişimleri ile Northern Travel Kuzey Kıbrıs Kış Operasyonu programı başlıyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kapsamlı bir açıklamayla programa ilişkin detayları paylaştı.

Ataoğlu, ülke turizminin 12 aya yayılması konusundaki çalışmaların yıllardır hayat bulamadığını hatırlatarak, “Ülkemizin iklim koşulları, bizlere turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılması konusunda büyük bir avantajdı. Ancak 12 aya yayılan turizm faaliyetleri sadece lafta kaldı. Bugüne kadar hayata geçirilemedi. Ülke turizmini sadece 3 aylık yaz dönemine mahkum bırakılmıştı. Bunun müjdesini vermekten büyük bir heyecan duyuyorum, çünkü artık ülkemiz 12 ay boyunca misafir ağırlayacak organizasyonlarla tanışıyor” dedi.

2012-2014 Yılları arasında kış operasyonunun sadece Güney Kıbrıs’ta yapıldığını hatırlatan Ataoğlu, “2014 yılında talebimiz üzerine Kuzey Kıbrıs operasyonu başladı ve Güney Kıbrıs iptal edildi.2014 yılında 53.236 misafir ile NTL’nin Kuzey Kıbrıs kış operasyonunu başlamıştı” dedi.

2014-2020 yıllarında NTL kış programları ile yaklaşık 400 bin misafirin Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini açıklayan Ataoğlu, geçmiş bazı rakamları da paylaştı…

85 bin rezervasyonun 43 bini iptal oldu

Firki Ataoğlu, pandemi nedeniyle, 2019-2020 satılmış 85 bin rezervasyonun, 43.419’unun iptal olduğunu ifade etti.

NTL kış programlarıyla 16 farklı Avrupa ülkesinden gelen 50 yaş üstü misafirlere hitap edildiğine işaret eden Ataoğlu, “Kış operasyonları yüksek sezon dışındaki eylül-ekim-kasım-aralık-ocak-şubat-mart-nisan-mayıs aylarında gerçekleşmektedir. Bu dönemde ağırlıklı 3 ve 4 yıldızlı oteller olmak üzere 36 otel, 80 otobüs, 50 rehber ve 25 restoran kullanılmaktadır” dedi.

80 otobüs 50 tur rehberi

Taşımacılıkta da KKTC’de bulunan yaklaşık 80 otobüs ile operasyon sürdürüldüğünü ifade eden Ataoğlu, “Her bir grup otobüsü her hafta 1300 km yol kat etmektedir. Gerek otobüsler, gerek otobüs şoförleri KKTC halkının kendi öz varlığıdır. Bu operasyonlarımızın başlaması ile otobüs sayı ve standartlarında ciddi artış olması, piyasaya olan katkısının göstergesidir” dedi.

İstisnasız bütün turlarda Turizm Bakanlığı onaylı yaklaşık 50 profesyonel tur rehberinin turlara eşlik ettiğine vurgu yapan Ataoğlu, aynı zamanda grupların başında Türkiye’den gelen profesyonel tur rehberlerinin grup liderleri olarak eşlik ettiklerini belirtti.

Ataoğlu, Güzelyurt ve Lefke’ye demir attı

Öte yandan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt’un adı gibi güzel bir geleceği çoktan hak ettiğini belirterek “Hepimizin ortak bir ideali ve hedefi vardır. O da ekonomisi güçlü, kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir devlet yapısıdır. Bu ortak hedefe, gençleşen ve günden güne güçlenen Demokrat Parti teşkilatlarıyla ulaşacağız” dedi.

Açıklamasına göre, Ataoğlu, DP’nin kuruluşundan itibaren büyük önem arz eden Güzelyurt, Lefke ve bölgesine verdiği değeri göstermek amacıyla, geçmiş uygulamalardan farklı bir uygulama yaparak bölgede üç gün boyunca mesai yaptı.

Fikri Ataoğlu, bölge turunu, Güneşköy, Bostancı, Güzelyurt Gaziler Derneği, Güzelyurt Narenciye Üreticiler Birliği, Gayretköy, Akçay Spor Kulübü, Yalova Spor Kulübü, Yayla, Doğancı Spor Kulübü, Bağlıköy, Yedidalga ile tamamladı.

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ziyaretleri sırasında bir araya geldiği vatandaşlar ve partililerle, hükümet içinde DP’nin üstlendiği sorumluluğu konuştu; hükümetten ve partiden beklentileri dinledi.

Ataoğlu ayrıca, Yeşilırmak’ta DP Güzelyurt ve Lefke Örgüt Başkanlığı’nca düzenlenen yemeğe katılarak, partililere hitap etti.