Pusuya düştüler

Hüseyin ÇİÇEK

Polis ekipleri, Gazimağusa’ya bağlı Yıldırım köyü çıkışında, araçtan inen ve bölgeye şüpheli poşetler bırakan 2 şüpheli şahısla ilgili ihbar aldı.

İhbarı alan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek, bırakılan poşetlerde türü uyuşturucu madde tespit etti.

Pusu görevine başlayan polis, önceki gece 23.15’te uyuşturucu maddeyi almaya gelen Murat Özbayır ile babası Hüseyin Özbayır’ı suçüstü yakaladı.

Yapılan ölçümde uyuşturucu miktarının 120 gram olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Murat Özbayır ile babası Hüseyin Özbayır dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada uyuşturucuyu alırken yakayı ele veren zanlının polislere hitaben, “Tamam, yine yakaladınız beni” dediği belirtildi.

İhbarla harekete geçtiler

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 13 Eylül 2021 tarihinde, Yıldırım köyü çıkışında bulunan bir babutsa ağacının altına, araçtan inen iki şahsın şüpheli poşet bıraktığı bilgisini aldıklarını söyledi. Arkın, bölgeye giderek 120 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu tespit ettiklerini anlattı.

Tamam yine yakaladınız

Bölgede pusu görevine başladıklarını belirten polis, saat 23.15’te zanlıların araç ile geldiklerini söyledi. Polis, Murat Özbayır’ın uyuşturucu maddeyi eline aldığı sırada suçüstü yakalandığını ve poşetleri yere attığını ifade etti.

Zanlının “Tamam, yine yakaladınız beni” dediğini aktaran polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.