Gözler Gulf Air’de

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le birlikte Bahreyn’e giden Rum bakanların, kendi alanlarıyla ilgili ikili temaslar yaptığı, bazı bakanların kalış süresini uzattığı bildirildi.

Alithia gazetesi; Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu’nun Bahreyn Ticaret ve Petrol bakanlarıyla ayrı ayrı görüştüğünü kaydetti.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Bahreyn’le yatırımlar, yatırım fonları, ticaret ve yerel ürünlerin ihraç edilmesi konusunda birçok ortak hedefleri bulunduğunu dile getiren Pilidu, iki ülke arasında en kısa zamanda bir işadamları forumu gerçekleştirilmesini umduklarını söyledi.

Enerji konusunda ise, Rum kesiminin gerek hidrokarbonlar gerekse elektrik enerjisi konularındaki planlamalarına atıfta bulunan Pilidu, teknolojik bilgi düzeyinde Bahreyn’den öğrenecekleri çok şey bulunduğunu söyledi.

Bahreyn Ticaret Bakanı açıklamasında, Rum Yönetimiyle ticaret alanındaki işbirliğinin daha da güçlenmesini umduklarını belirtirken, petrol bakanı ise açıklamasında, Rum kesiminin çok şey başardığını öne sürdü.

Rum Tarım, Tarımsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Kostas Kadis ise Bahreyn’de muhataplarıyla görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, su kaynaklarının yönetimi konusunda Bahreyn’le işbirliği için karşılıklı ilgileri bulunduğunu belirterek, bu amaca yönelik bir karşılıklı anlayış memorandumu hazırlanacağını söyledi.

Balık yetiştiriciliği, iklim değişimiyle mücadele ve tarım alanında da daha fazla işbirliğinde bulunulması için karşılıklı ilgi bulunduğu da belirtilirken, tarım alanındaki işbirliği için de karşılıklı anlayış memorandumu hazırlanacağı kaydedildi.

Turizm Müsteşarı dönmedi

Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un ise Bahreyn Turizm Bakanıyla görüştüğünü yazan gazete, Perdios’un, Bahreyn’in, ülkenin ulusal havayoluyla, faaliyetlerini Güney Kıbrıs’a da genişletme niyeti konusunda memnuniyet belirttiğini iletti.

Perdios, hava taşımacılığı ve turizm alanındaki faktörlerle görüşmeler yapmak için kendisinin bu hafta sonuna kadar Bahreyn’de kalacağını da söyledi.

Haberde, Bahreyn’in ulusal havayolu olan Gulf Air’in, Rum kesimini Avrupa ve muhtemelen Amerika’ya yönelik seferler için bir kavşak olarak kullanma olasılığı üzerinde düşündüğü de belirtildi.