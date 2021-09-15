Girne’ye yeni eğitim yuvası

Cemre Peral YANIKER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Girne Karakum bölgesindeki Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nu ziyaret ederek, ortaöğretimde yeni eğitim öğretim yılının ve yapımı tamamlanan okulun açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde ayrıca, Osman Nejat Konuk’un yeğeni ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay ve diğer bazı yetkililer de katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner, Milli Eğitim Kültür Bakanı Amcaoğlu, Nejat Konuk’un ailesinden Olgun ve Okul Müdür Vekili Azize Yeşilpınar konuşma yaparak, yeni eğitim öğretim yılını kutladı, öğrencilere başarılar diledi.

Bakan Amcaoğlu’nun Belediye Başkanı Güngördü ve Merkez Bankası Müdürü Günay’a katkılarından dolayı plaket vermesinin ardından, okul açılış kurdelesi kesildi ve yeni yapılan bina gezildi.

Tören, okul bahçesinde toprak alana fidan dikimiyle sona erdi.

Tatar: Konuk, Denktaş’ın kader arkadaşıydı

Merkez Bankası’nın katkılarıyla inşa edilen okulun açılış töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böyle anlamlı bir törende bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Tatar, Osman Nejat Konuk’u şahsen çocukluğundan tanıdığını, muhterem bir beyefendi, bir devlet adamı olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

“Osman Nejat Konuk KKTC’nin kuruluşuna kadar bu ülkeye büyük hizmetler vermiş, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın bir kader arkadaşıydı. O sandalla Larnaka yerine Bafra’ya çıktıklarında akıbetleri meçhuldü. O dönemdeki olaylar sırasında katledilebilirlerdi. Kendi hayatlarını bu şekilde riske atmaları ve daha sonraki mücadeleleri Kıbrıs Türk tarihinde yerini bulmuştur. Güzel bir insandı, iyi bir liderdi. Bu ülkeye yıllarca başbakanlık yapmış, eserler bırakmış, gönlümüzde taht kurmuş bir büyüğümüzdür. Mekanı cennet olsun.”

Tatar, hafta sonu Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Olgun’la New York’a gideceğini ve orada Kıbrıs Türk halkının geleceğine ilişkin tartışacaklarını, uluslararası camiaya “Kıbrıs’ta iki ayrı eşit halk vardır. Haliyle Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa eşitlik temelinde olması gerekir” mesajı vereceklerini belirterek, “Çünkü o eşitlik temelinde anlaşmanın altında işte bu gençler vardır. Kıbrıs Türk Halkı vardır. Bu çocuklarımızın geleceğini kurtarmak, geleceğimizi selamete taşımak için var gücüyle o mesajları taşımak Bizlerin görevi olacaktır” dedi.

Saner: Hemen her gün bir okul açıyor olacağız

Başbakan Ersan Saner de, Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin sağlık ve eğitim sektörü olduğunu belirterek, gelişen teknolojiye rağmen yüz yüze eğitimin yerini başka hiçbir şeyin tutmadığını tecrübe ettiklerini ifade etti ve yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Saner, yeni okul binasıyla yüz yüze eğitime başlayacak olmanın yanında, Osman Nejat Konuk gibi Kıbrıs Türk halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymuş bir devlet adamının adını yaşatabilmenin de ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Karkas inşaat halinde duran binanın bu hükümet döneminde tamamlanarak, açıldığını anımsatan Saner, son 10 yılda ülkede sadece bir okul açıldığını ancak bu sıkıntılı döneme rağmen hükümet olarak bu hafta hemen hemen her gün bir okul açıyor olacaklarını söyledi.

Amcaoğlu: Metahan’da 700 kişilik meslek lisesi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu ise, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ekibi olarak, Merkez Bankası’nın aktardığı kaynaklarla bu güzel okulun inşasını tamamladık ve açılışı için burada bulunmaktayız, şükürler olsun” dedi. Amcaoğlu, bu yıl 16 okulun temelini attıklarını ve 9 tanesinin eğitim yılı öncesinde açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, okul projelerinden bahsetti ve törende müjdesi verilen, Metehan bölgesinde yapılacak 700 kişilik meslek lisesine koyacakları katkı için Merkez Bankası’na teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021, 10:34