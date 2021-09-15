Binlerce test yapıldı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 16 bin 389 test sonucunda, 73'ü yerel 101 pozitif vakaya rastlandı, 182 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta dün Covid-19 kaynaklı 2 can kaybı daha olurken, 28 bin 536 test sonucunda 126 yeni vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vakalardan 7’sinin yurt dışından hava yolu ile geldiği, 21 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 73 kişinin ise yerel vaka olduğu bildirildi.

Yerel vakalardan 31’i Lefkoşa, 21’i Girne, 12’si Gazimağusa, 3’ü İskele, 4’ü Güzelyurt, 2’si Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı: 2.631.561, toplam vaka sayısı: 18.296, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 16.584, tedavisi devam eden vaka sayısı: 1640, Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 69, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1462, tetkikleri devam eden vaka sayısı: 97, toplam kaybedilen hasta sayısı: 72, yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 12.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 2796.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 682.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 670.

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 5022.

takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 48.817.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta dün Covid-19 kaynaklı 2 can kaybı daha olurken, 28 bin 536 test sonucunda 126 yeni vaka saptandı.

Güneydeki ölü sayısı 534’e, toplam vaka sayısı 118 bin 216’ya çıktı.

Ölenlerin Baf’ta 73 yaşında ve Lefkoşa’da 70 yaşında iki erkek olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta hastanelerde tedavi gören 103 Covid-19 hastasından 43’ünün durumunun ciddi olduğu ve hastaların yüzde 79.62’sinin aşısız oldukları da belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021, 10:36