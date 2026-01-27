Sterlin 60 TL

Küresel piyasalarda ons altın gece seansında 5 bin dolar seviyesini aşarak beklentileri altüst ederken, yükselişin etkisi Kapalıçarşı’ya anında yansıdı. Gram ve çeyrek altında art arda gelen rekorlar, tarihi çarşıda fiyat tabelalarını adeta yerinden oynattı. Çeyrek altın Kapalıçarşı'da 12 bin lirayı aştı. Gram altın ise 7 bin 323 lira oldu.

Sterlin kuru dün 60 lira, Dolar 43.35 ve Euro 51.53 seviyesinde seyretti.

