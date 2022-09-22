Devamı gelecek

Kamuda örgütlü 12 sendika şok eylem ve grev başlattı. İlk adım Maliye-Sen’den geldi. Maliye-Sen dün Hazine ve Muhasebe Dairesi, Muhasebe Şubesi’nde şok eylem yaptı. Tüm muhasebe işlemleri ve devlet ödemeleri durduruldu.

Kamuda örgütlü sendikalar Meclis’te grev yaparak, işlemleri durdurdu. Şok eylem ve grevler “Göç Yasası” ile işe girenlerin maaşlarındaki iyileştirme konusunda yasal düzenlemelerin ve yüzde 25’e varan maaş mağduriyetinin giderilmesine yönelik takvimlendirmenin yapılmaması gerekçesiyle gerçekleştirildiği açıklandı.

Şok eylem ve grevlerin bugün de süreceği belirtildi. Sendikalar bugün saat 08.00’de şok grevler ilan edecek, saat 09.30’da ise Maliye Bakanlığı önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yapacak.

Sendikalar adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Göç Yasası” ile işe girenlerin maaşlarındaki iyileştirme konusunda yasal düzenlemelerin ve yüzde 25’e varan maaş mağduriyetinin giderilmesine yönelik takvimlendirmenin yapılmadığını anımsattı. Bengihan şok eylem ve grevlerin süreceğini bildirdi.Şok eylem ve grev kararı alan 12 sendika şunlar;

KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, HTKS, VERGİ-SEN.

