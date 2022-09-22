Gece mesaisi karakolda bitti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gece yarısı iki ayrı eve pencereden giren ancak ev sakinleri tarafından fark edilince kaçan Burak Duran dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığı, ayrıca Lefkoşa bölgesinde meydana gelen araç içerisinden hırsızlık olaylarıyla bağlantısının olup olmadığına dair araştırma yapılacağı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 21 Eylül 2022 tarihinde saat 00.30 sıralarında Yenikent’te bulunan 2 ayrı eve pencereden girdiğini söyledi. Polis, pencere çamlarını itip açtıktan sonra evlere giren zanlının fark edilmesi ile girdiği yerden çıkış yapıp kaçtığını anlattı. Polis, zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek, Lefkoşa Adli Şubeye celp edildiğini aktardı.

Polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, Lefkoşa bölgesinde meydana gelen araç içerisinden hırsızlık olaylarıyla bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını belirtti.

Polis memuru, soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelenmek üzere emare olarak alındığını belirtti. Polis, ayrıca Yenikent’teki olay mahallinde zanlıyı koşarak kaçarken gören tanıklara ulaşılarak ifade temin edilmesi gerektiğini anlattı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının ülkede turist olarak bulunduğunu belirterek, 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

