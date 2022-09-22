Soruşturma başlatıldı

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili son zamanlarda suç teşkil eden birçok olay yaşandığı ve İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, soruşturma başlatılmasını talep ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ilk olayın, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nde çalışan bir personelin, bir kadın göçmenden, prosedüre aykırı şekilde Kıbrıs Türk malı tahsis edilmesine arabuluculuk yapmak için 20 bin Euro rüşvet istemesiyle patlak verdiğini yazdı.

Gazete, konunun Güney Kıbrıs Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros tarafından komitenin, Hukuk Dairesi’nin, Sayıştaylığın ve İçişleri Bakanlığı’nın bilgisine getirildiğini belirtti.

Şokun burada bitmediğini belirten gazete, bir başka olaya göre eski bir kaymakamın, bir kadına ev tahsis edilmesini onayladığını ve akabinde kadına daha güzel bir ev verilmesini sağladığını; en sonunda da bu evin başkalarının mülkiyetine geçtiğini yazdı.

34 sözleşmeden 23’ünü aynı kişi imzaladı

Gazete, bir diğer olaya göre ise çiftçilik yapan bir kişiden arazi alınarak terziye verildiğini ve terzinin bundan kira almasının sağlandığını kaydetti.

Kettiros’un sunduğu rakamların da dikkat çekici olduğuna işaret eden gazete, 34 sözleşmeden 23’ünün Baf’taki şubede çalışan personel tarafından imzalandığını ve 2009’da Vasiliğe atanan bir çalışanın 8, bir başka çalışanın da 4 sözleşme ile Kıbrıs Türk malı edindiklerini yazdı.

Gazete, tüm bunların yanında, bir de Vasilik çalışanının akrabası olup, Kıbrıs Türk malları için hak sahibi bile olmayan bir kişinin, akrabası olan kişinin dikkatine olacak şekilde (dosyanın özellikle bu kişi tarafından incelenmesi için) belge hazırlayarak mal talebinde bulunduğunun ve üst kademede çalışan kişilerin akrabalarına da mal tahsis edildiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Haberde, Kettiros’un sunduğu tüm bu doneler ışığında, malların tahsis edilmesiyle ilgili prosedürlerde yasadışılık olup olmadığının tespit edilmesi için soruşturma başlatılacağı belirtildi.