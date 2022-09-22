Kuş olup uçtular!

Suna ERDEN

Gönyeli’ye götürdüğü 3 siyahi müşterisinden para almadığı için taksiden inerek, ücret ödemeden kaçmaya çalışan şahısların peşine düşen ve bu esnada Nijeryalı alkollü araç sürücüsü Afeez John Oyofo’nun çarpması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki taksi şoförü Ozan Polat'ın tedavisi sürüyor. Polat’ın yoğun bakımda gözetim altında olduğu belirtilirken, ona çarpan sürücü dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kazaya dolaylı olarak neden olan 3 şahsın henüz tespit edilemediği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, kazanın 8 Ağustos 2022 tarihinde saat 03.20 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, 93 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZMY 147 plakalı kiralık araç ile süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden zanlının, Kolon Hastanesi önlerine geldiğinde o esnada yol içerisinde bazı şahıslar ile sözlü olarak tartışmakta olan yaya Ozan Polat'a çarptığını anlattı.

Polis, çarpmanın etkisiyle yayanın 40 metre savrularak yol içerisine düştüğünü belirtti.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Ozan Polat’ın ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servise kaldırılarak kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile iki kez ameliyat edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın seyri değişebilir

Polis, ZMY 147 plakalı araç sürücüsü Afeez John Oyofo’nun kaza mahallinden isim ve adres bırakmadan ayrıldığını açıkladı. Polis, zanlının saat 04.50'de Fuat Mustafa Sokak üzerinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, ayrıca kazanın meydana geldiği sırada yol içerisinde Ozan Polat ile tartışmakta olan 3 meçhul şahsın da siyahi olduğu bilgisi bulunduğunu söyledi. Polis, olay yerinden ayrılan 3 meçhul şahsın tespiti içinde süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Polis, Nijerya uyruklu zanlının 9 Mart 2021 tarihinde öğrenci kaydı yaptırmak üzere KKTC'ye geldiğini ancak 8 Mayıs 2021 tarihinden itibaren toplamda 488 gündür KKTC'den ikamet izinsiz olarak bulunduğunu aktardı. Polis, ayrıca zanlının ehliyetinin olmadığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın seyrinin değişme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğu göz önünde bulundurularak, zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

