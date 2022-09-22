Bu nasıl arkadaşlık?

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol’da yaşanan olayda benzin parasına ortak olmadığı gerekçesiyle arkadaşları A.A.’yı darp ettikleri iddia edilen Fatih Üğülten, Mehmet Yiğen ve Mehmet Andırınlı şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların gecenin sonunda bir benzin istasyonuna uğrayıp akaryakıt aldıkları ifade edildi. Fatih Üğülten, Mehmet Yiğen ve Mehmet Andırınlı’nın alınan akaryakıt parasına ortak olmadığı gerekçesiyle A.A.2yı araç içerisinde darp ettikleri açıklandı. A.A.2nın kaçmaya çalıştığı, zanlıların zorla bir eve götürerek orada da darp ettikleri ifade edildi. Fatih Üğülten, Mehmet Yiğen ve Mehmet Andırınlı’nın A.A.’yı bir odaya kapatarak, “3 bin TL vermezsen buradan çıkamazsın” dedikleri belirtildi.

Odaya kapattılar

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, Fatih Üğülten, Mehmet Yiğen ve Mehmet Andırınlı’nın benzin parasını ödemediği gerekçesi ile A.A.’yı Dörtyol ağıllar bölgesine götürerek araç içerisinde darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların araçtan atlayan A.A.’nın tekrar araca bindirerek, Fatih Üğülten’e ait eve götürdüklerini ve burada da darp ettikten sonra bir odaya kapatarak, “3 bin TL vermezsen buradan çıkamazsın” dediklerini açıkladı.

Kefaleti ödeyemediler

Fatih Üğülten, Mehmet Yiğen ve Mehmet Andırınlı’nın şikayet üzerine tespit edildiklerini aktaran polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve mahkemeden uygun teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, Fatih Üğülten, Mehmet Yiğen ve Mehmet Andırınlı’nın 25’er bin TL nakit teminat yatırması ve 2’şer kefilin, 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen Fatih Üğülten, Mehmet Yiğen ve Mehmet Andırınlı, Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.