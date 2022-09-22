Huzur operasyonu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa ve İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde kontrol edilen 870 araçtan 207’sinin sürücüsüne ceza yazıldı. Trafik denetimlerinde çeşitli nedenlerden dolayı 17 araç trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre; Lefkoşa ve İskele’de önce gece saat 20.00’den dün 01.00’e kadar asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 540 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 167 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 16 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 330 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 40 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bir araç ise trafikten men edildi.