Tehdit ve  mobbing  uygulanıyor 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile hademelerin sorunlarını görüştü.

Verilen bilgiye göre, Taçoy, Serdaroğlu ve beraberindeki heyetle görüşmesinde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan da hazır bulundu.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, okullarda taşeron firma üstünden istihdam edilen Kamu-İş’te örgütlü hademelerin yaşadığı sıkıntıları aktardı. Hademelerin “tehdit ve mobbing"e maruz kaldığını savunan Serdaroğlu, bu konuda bir adım atılmaması halinde çalışma barışının bozulacağını kaydetti.

Bakan Taçoy da, konuyu sendikayla istişare içinde ele alacaklarını belirtti. Taçoy “İlgili bakan ile konuyu görüşeceğiz. KKTC genelinde de çalışma barışı adına neler yapılabileceğini değerlendireceğiz, gerekli adımları atacağız” dedi.

Psikologlardan Taçoy’a ziyaret

Öte yandan Bakan Taçoy, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği yetkilileri ile görüştü.

Verilen bilgiye göre, Refia Erosal başkanlığındaki Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği yetkilileri, Taçoy’a sorunlarını aktardı.

Kuzey Kıbrıs’a çalışma izni olmadan gelen ve kayıt dışı çalıştırılan psikologlarla ilgili Taçoy’dan destek isteyen Refia Erosal, söz konusu kişilerin hem mesleki anlamda eğitim ve uzmanlıklarının bilinmemesi sebebiyle hizmet alan kişilere zarar verdiğini hem de KKTC’deki psikologların istihdamına engel olarak devleti maddi zarara uğrattığını kaydetti.

Hasan Taçoy da, ülkede kayıt dışılığın önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, gerekli adımların atılacağını ve ilgili yerlerde denetimlerin arttırılacağını ifade etti.

