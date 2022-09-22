Gündemin ilk sırası

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Rusya’dan direkt uçuşların gerçekleşmesi için Rus firmasıyla bir buçuk aydır görüşmelerin sürdüğünü belirterek, haberin gündem olmasının iyi olmadığını çünkü Rumların engellemek için girişimlerde bulunacağını dile getirdi. Arıklı, “Rusya hem Güney Kıbrıs’a hem Amerika’ya bir ders vermek istiyorsa en güzel cevap KKTC üzerinden verilir” dedi.

ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne silah ambargosunu kaldırmasıyla da ilgili de konuşan Arıklı, Rusya ve Güney Kıbrıs ilişkilerinin bu kararın ardından gerildiğini ifade etti. Rus oligarklarının kara parasının Güney Kıbrıs’ta aklandığını söyleyen Arıklı, sözlerine şöyle devam etti:

"2013’de Rus bankaları battığında bu paraların 3/1 Rus oligarklarının parasıydı. Buna rağmen Güney’de Rusya ilişkiler sekteye uğramadı ve Rusların Güney Kıbrıs’ı koruma kalkanı pozisyonu devam etti. Sebebi ise Rusya’nı Akdeniz’e inme hayali. O hayalini Suriye’de küçük bir üs kurarak elde etti fakat yeterli değildi Baf’ta da küçük bir üs istiyordu. Bu konuda da anlaşmak için son noktaya gelmişlerdi. Ekonomik ilişkileri 614 milyon dolar yıllık hacme ulaşmıştı. Bu ilişkiler gerildiğine göre artık Rusya’nın yeni partnerlere ihtiyacı var.”

Rus elçiliği yalanladı

Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuşlar başlayacağı konusundaki haberler, Rum basınında geniş yankı bulmuş, tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Rusya’nın Güney Lefkoşa’daki Büyükelçiliği haberler üzerine önceki gün açıklama yapmış, direkt uçak seferlerinin başlayacağı yönündeki haberlerin spekülasyon olduğunu duyurmuştu. Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Rus basınına yapılan açıklamada, Rusya’dan Kıbrıs’a direkt uçak seferleri başlatmaya yönelik herhangi bir planlama ya da görüşme yapılmadığı belirtilmişti.

Açıklamada, “Büyükelçilik tarafından (Kıbrıs’ın kuzeyine) direkt uçak seferlerin düzenlenmesi konusunda hiçbir görüşme ya da istişare yürütülmüyor ve yürütülmemiştir. Bu konuyla ilgili medyada çıkan spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz” ifadelerine yer verilmişti.



Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022, 09:51