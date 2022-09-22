‘İptaller dahi şaibeli’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Kıb-Tek ihalesinin yasaya uygun olmayan bir yöntem ve zaman dilimi içinde, sürekli iptal edilen bir sürece sokulmaya çalışıldığını savundu. Şahiner, “Hükümet, ihaleyi devamlı surette erteleyerek hem zaman kaybına, hem de fahiş fiyatlı şaibeli doğrudan alıma davetiye çıkarmaktadır” dedi.

Şahiner, “şaibeli bir şekilde açılan ihalelerin” iptalinin bile şaibeli olduğunu ileri sürerek, altı yıl boyunca Kıb-Tek’te akaryakıt alımları, Kamu İhale Yasası kapsamında, şeffaf bir şekilde ihale ile sorunsuz olarak 32-38 dolar bandında getirilirken, bu hükümet döneminde akaryakıt taşımacılığı için ihalesiz bir şekilde 150 dolara kadar alım yapıldığını savundu.

Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, “Kıb-Tek ihalesinin vicdani sebeplerle iptal edildiğini söylemek tam anlamı ile bir aymazlıktır, yalandır, halkı aptal yerine koyarak daha kirli planlara ve vurgunlara zemin hazırlamaktır” iddiasında bulundu.

"Bu hükümet Kıb-Tek’te vicdandan bahsetmesin” diyen Şahiner, altı ay önce sonuçlanması gereken ihalenin, altı aydır sonuçlanamadığını ve daha fahiş fiyata, daha kötü kaliteli doğrudan akaryakıt alımının önünü açacak yasadışı bir vurguna zemin hazırlandığını ileri sürdü.

Bu kış ülkenin karanlığa gömüleceği açıktır

Başbakan Ünal Üstel’i ihaleleri organize bir şekilde iptal etmekte suçlayan Şahiner, “Geçtiğimiz yaz, vurgun var, vurgunu önleyeceğim yalanları ile görev başında bulunanların, Kıb-Tek’te en büyük zararın ve en büyük vurgunların altına imzalarını atanlar olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Şahiner şöyle devam etti:

“Bugün yine aynı güruh, ambargolu ülkelerden spot alım yapalım düşüncesiyle, gemi opsiyon belgesi, rafineri opsiyon belgesi gibi önemli evraklarının ihalede talep edilmesine engel olarak, ihale şartnamesinde değişiklik yapmakta; oyun içinde oyun çevirerek vatandaşın gözünün içine baka baka halkı aptal yerine koymaktadır.

Geçtiğimiz dönemde ihalesiz alımlarda, ilgili şirketlerin yakıt bulamamalarının sebebi, rafineri ile aralarında herhangi bir bağ olmayan şirketlerin yakıt bulamaması, yakıt bulunsa bile taşıyacak gemi bulunamaması ve herhangi bir gemi ile uzun süreli antlaşması olmayan şirketlere taşımacılık yaptırılmaya çalışılması değil miydi?

Bugün rafineri ile anlaşması olmayan bir firmanın ihaleyi kazanması durumunda, dünyada global bir akaryakıt krizinin içerisine sürüklendiğimiz bu dönem içerisinde, bu kış ülkenin karanlığa gömüleceği açıktır. Kıb-Tek’i yönetenlerin buna zemin hazırlayarak, geçmişteki hatalarından ders çıkarmadığı gün gibi ortadadır.”

