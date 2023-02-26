Doğru bir tespit

Ömer KADİROĞLU

Kuyumcu, mağaza, kafe ve birçok alanda faaliyet yürüten işletme sahipleri, piyasada ciddi bir denetimsizlik olduğunu belirtti. Denetimsizlikten dolayı pahalılığın önüne geçilemediğini, fahiş fiyatlarla satış yapıldığını belirten esnaf, durum böyle olunca da asgari ücreti yükseltmekle çözüm arandığını ifade etti. Asgari ücreti yükseltmenin çözüm olmadığını ifade eden Lefkoşa esnafı, “Ücretler yükselince piyasada her şeye ardı ardına zam yapılıyor ve para daha işçinin cebine girmeden eriyor. Esas çözüm denetimdir” dedi.

Ne dediler…?

Edagül Türker

“Ülkemizde büyük bir kesim asgari ücretle çalışmaktadır. İnsanların alım gücünü arttırmak için piyasayı ucuzlatıp dengede tutmak yerine asgari ücreti arttırmak bir çözüm değildir. Asgari ücret arttıkça piyasadaki ürünlerin de fiyatları artmaktadır. Bu noktada daha farklı önlemler alınırsa asgari ücretli çalışanın alım gücünün daha iyi olacağına inanıyorum. Bu noktada hükümetten elbette ki beklentilerimiz var. Piyasayı dengede tutmak için çalışmalar yapmaları, işverenleri daha fazla desteklemeleri gerekiyor ki işveren de daha güzel maaş verebilsin.”

Derya Alp

“dönemlerde hiçbir şeyi öngöremiyorsunuz. Bu küçücük adada daha istikrarlı yönetim ve daha istikrarlı kararlar üretilir eski yasalar değişirse sanırım bu kötü durumdan kurtulabiliriz. Hep geçici çözümlerle ilerliyoruz ve uzun vadeli planlar yapmayan bir yönetime sahibiz. Bugün bir işçinin bize maliyeti 17 bin lira civarındadır. Biz daha çok çalışarak çalışanlarımızı ödeyeceğiz ancak daha istikrarlı bir yönetime de ihtiyacımız olduğu bir gerçektir.”

Laden Fellahoğlu

Asgari ücretin ve girdi maliyetlerinin artmasıyla işverenlerin üzerindeki yük daha da arttı ve bu durum neticesinde işsizliğin artacağını düşünüyorum. Hükümet ya bu gidişatın önüne geçmeli ya da işverenlere destek olmalıdır. Her markete gittiğimizde farklı fiyatlarla karşılaşıyoruz ve bunun önüne asgari ücreti arttırarak değil, piyasada etkin denetimler yaparak geçebilirler. İnsanlar marketleri gezip en ucuzunu aramaya devam ediyorlar. O kadar kötü bir noktaya getirildik ki personel göçü yaşanıyor. Yarın öbürgün çalışacak personel bulamayıp kepenkleri kapatmak zorunda kalacağız o yüzden acilen bu duruma bir çözüm bulmaları gerekiyor.”

Bilgin Çevik

“Asgari ücret arttıkça artan maliyetler piyasaya zam olarak yansıyor ve böylelikle kısa bir süre sonra asgari ücrete yapılan artışın bir anlam ifade etmiyor. Asgari ücreti arttırmak yerine piyasayı ucuzlatacak önlemler alınmalı ve bu yönde çalışılma yapılmalıdır. Bu noktada piyasada etkin bir denetim yapılması çok büyük önem taşımaktadır. Kişiler bir ürünü mal ettikleri fiyatın iki hatta üç katına satmaya çalışıyor. Bunun denetlenmesi ile piyasanın ucuzlayacağını ve asgari ücretlinin rahat bir nefes alabileceğini söylemek mümkündür.”

Ali İhsan Çevik

“Bir yandan asgari ücret artar diğer yandan piyasa artmaya devam ederse hiçbir anlamı kalmaz. Burada yapılması gereken piyasanın ucuzlatılması gerekiyor. Bu noktada devlet işverene destek paketleri açıklayabilir, personel yatırımlarına destek olabilir, uzun vadeli düşük faizli krediler sağlanabilir ve elektrik, akaryakıt gibi girdi maliyetlerini düşürerek piyasayı ucuzlatabilirler. Önemli olan piyasadaki ucuzluğu sağlamaktır. Asgari ücrette bir önce yapılan artış sonrasında işverenler personel azaltma yoluna gitmişti ve son artışın da işsizliğe neden olabileceğini düşünüyorum.”

Meriç Erülkü

“Çalışan insanların refah içinde gelecek kaygısı olmadan yaşamlarını sürdürmeleri gerekiyor. Kamu ile özel sektör arasında uçurum oluşmaya başladı. Özel sektörün ciddi anlamda bir tükenişi söz konusudur. Elektrik, akaryakıt, ham madde, gibi girdi maliyetlerinde ciddi anlamda artış oluştu. Devletin asgari ücreti arttırmak yerine piyasayı ucuzlatması gerekiyor. Devlet piyasayı ucuzlatmıyor ve aksine asgari ücreti arttırarak piyasayı arttırıyor. Mesela son asgari ücretin belirlenmesi sonrasında mal ve hizmetlere zam yağmuru oldu. Personel yatırımları da asgari ücretin artışıyla arttı ve bu da işverenlerin maliyetlerini daha da yükseltti. Her ay personellerimiz için yaklaşık 25 bin lira gibi bir yatırımımız vardı bu ay bu rakam daha da yükseldi. Devletten katma değer vergilerinde, gümrüklerle ve navlunlarla ilgili çalışmalar yapmasını bekliyoruz. Devlet piyasayı satış fiyatı noktasında ciddi denetim yapması gerekiyor ki asgari ücretle geçinen vatandaşlar da rahat bir şekilde hayatlarını idame edebilsinler.”

Kamber Denizalp

“Çalışana bir artış yapıldığında işverene ekstra bir külfet oluyor. Burada devletin primlere destek çıkması gerekiyor. Piyasada temel gıda maddelerinin satış fiyatlarının denetlenmesi gerekiyor. Asgari ücret arttı ancak piyasa da böylece artmaya devam ediyor ve asgari ücrete yapılan artış daha çalışanın eline geçmeden anlamını kaybetti. Gerek asgari ücretin artışı gerekse yatırımların artması işvereni elbette ki etkileyecektir. Bu noktada piyasada etkin bir denetim yapılmasını ve piyasayı ucuzlatacak çalışmalar yapılmasını bekliyoruz.