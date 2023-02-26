Tartı cihazı  da vardı

Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde yol şeridi içerisinde park halinde tespit edilen

İfeanyi Valentine’nin yönetimindeki şüpheli araçta yapılan aramada iki tür uyuşturucu madde ele geçirildi. Suçüstü gözaltına alınan zanlının üzerinde uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 220 TL ile 20 Sterlin paraya el konuldu.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 24 Şubat 2023 tarihinde saat 21.40 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa anayolu, Yonca Kavşağı üzerinde, Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir ekip tarafından yol şeridi içerisinde park halinde tespit edilen FZ 792 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, sürücü İfeanyi Valentine üzerinde ve araçta yapılan aramada, 50 gram Sentetik Cannabinoid, 7 gram hintkeneviri ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 220 TL ile 20 Sterlin nakit paraya el konulduğunu söyledi.

Zanlının evinde yapılan aramada kanunsuz bir şeye rastlanmadığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.