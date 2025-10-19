Haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, ithal armut ve kivide limit üstü, yerli marul ve domateste tav-siye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi. Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen ürünler imha edilirken, üreticiler uyarıldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 10-16 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı'nda yapılan ana-lizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği'nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendi-rildi. İthal ürünlerden alınan 55 numunenin 53’ü temiz çıkarken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı. Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Onbaşı İşl. Ltd. ait kivi firmanın isteği üze-rine menşeine iade edildi. REE Tic. Cahide Kılıç’a ait armut devecide de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi. Yerli ürünlerde alınan 11 numune-nin 9’u temiz çıkarken, 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı. Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen, Mağusa da sakin Murat Gazioğlu’na ait marul ile Hisarköy sakini Alim Duman’a ait domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

