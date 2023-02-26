Restorasyondan umutlu

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Antik Liman’da başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında bulunan tren raylarının, Girne Limanı’nda inşa edilecek olan cam zemin ile sergileneceğini söyledi ve "Girne Antik Liman yeniden hepimizin uğramak için can atacağı bir yer olacak" dedi. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Antik Liman’da başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında bulunan tren rayları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şenkul paylaşımında, “Girne Antik Liman tadil çalışmalarında ortaya çıkarılan eski raylar Cafe 34 olarak bilinen bölümün önündeki tarihi yapılar ile birlikte üzerlerine inşa edilecek cam zemin sayesinde Girne Limanı’mızın değerine değer katacak.

Turizm Bakanlığı Proje yetkilisinden bunu talep etmek için aramıştım az önce ve onların da aynı düşüncede olduklarını öğrenince çok mutlu oldum” ifadelerine yer verdi.

Şenkul, hem tarihe sahip çıkıp hem de mekanları günün koşullarına uygun hale getirmenin mümkün olduğunu belirtti. Şenkul ayrıcı bu noktada tek ihtiyacın sorumluların uyum içerisinde çalışması gerektiğini vurguladı.

“Yakın zamanda Girne Antik Liman yeniden hepimizin uğramak için can atacağı bir yer olacak inşallah” diyen Şenkul, Turizm Bakanlığı’nın bu şekilde hareket etmesiyle Girne Belediyesi olarak ellerinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

