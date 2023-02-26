Talep dahi edilmedi

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Granda İsias Otel'in dosyasına gizlilik kararı verildiği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Böyle bir karar talebi de savcılığımız tarafından yapılmamıştır” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyarbakır’daki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yaptı.

Bakan Bozdağ, “Kamuoyunda sanki İsias Otel’de ölen sporcularımız ve diğer bazı konularla ilgili açılan soruşturmalarda gizlilik kararı verildiğine ilişkin yalan bir haber var” ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

“Özellikle Kahramanmaraş merkezli deprem kapsamında Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’de spor müsabakaları için KKTC‘den giden kafileden 35 kardeşimiz de hayatını kaybetmiştir. Bunlara ayrıca Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda bizatihi aradı ve bunlarla ilgili adli süreçler hakkında benden bilgi aldı ve konuya hassasiyet gösterdi. Bu hususta şunun bilinmesinde fayda var. Kamuoyunda sanki İsias Otel’de ölen sporcularımız ve diğer bazı konularla ilgili açılan soruşturmalarda gizlilik kararı verildiğine ilişkin yalan bir haber var. Bir kez daha söylüyorum. İsias Otel ve diğerleriyle ilgili verilmiş bir gizlilik kararı yoktur. Şu anda da Türkiye genelinde yürüyen soruşturmalarda gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yoktur. Soruşturmalar usule uygun, gizlilik kararı alınmadan yürütülmektedir. Adıyaman’daki sulh ceza hakimliğimiz tarafından böyle bir karar verilmemiştir. Böyle bir karar talebi de savcılığımız tarafından yapılmamıştır. Bu nedenle haberin de buradan asılsız olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim.”

Başsavcılık da açıklama yapmıştı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Şubat’ta yaptığı yazılı açıklama yaparak, dosyada gizlilik kararı olmadığını belirtmişti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, depremlerde yıkılan Grand İsias Otel'in dosyasında gizlilik kararı getirildiğine ilişkin haberler çıktığı kaydedilmişti. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca deprem soruşturması kapsamında yürütülen Grand İsias Otel dosyası da dahil herhangi bir dosyada gizlilik kararı bulunmadığı hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadeleri kullanılmıştı.