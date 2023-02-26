Samimi bir ortamda geçti

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye'deki depremlerin ardından taziye ve destek ziyaretinde bulunan Tatar ve Üstel'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.

Görüşme basına kapalı yapıldı.

Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Üstel, görüşmenin son derece samimi bir ortamda geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaşanan deprem felaketi ile ilgili Kıbrıs Türk halkının başsağlığı dileklerini ilettiklerini belirtti. Aynı şekilde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Kıbrıs Türk Halkına başsağlığı dilediğini ifade eden Üstel, “ Sayın Erdoğan ayrıca Kıbrıs Türk halkının depremzedelere ulaştırılmak üzere Türkiye’ye gönderdiği yardımlar için de teşekkürlerini sundu, “Acınız acımızdır” ifadelerini kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin her şartta Kıbrıs

Türkü’nün yanında olacağını bir kez daha vurguladı” dedi. Başbakan Üstel konuşmasını, deprem felaketinde yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, yaslı ailelerine de sabırlar dileyerek tamamladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Başbakan Ünal Üstel ile İstanbul’da görüştükleri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, depremler nedeniyle yaşanan kayıplardan dolayı taziyelerini ilettiğini, Erdoğan’ın da KKTC’nin başta şampiyon melekler olmak üzere yaşadığı kayıplardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini söyledi.

Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun da hazır bulunduğunu kaydeden Tatar, Türkiye’deki deprem felaketi nedeniyle gerçekleştirdikleri bu ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına taziyelerini ilettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ülkede son dönemde yaşanan deprem, yangın ve sel gibi doğal afetleri hatırlatarak, bunların yaralarının sarıldığını, son yaşanan büyük depremin yaralarının da en kısa zamanda sarılacağını ifade ettiğini kaydetti.