Nerede o eski günler!

Ömer KADİROĞLU

Bir kilo etin 350, bir kilo salatalığın 55 liraya satıldığı ülkemizde insanlar geçim derdi yaşıyor. Hayat pahalılığının tavan yapmadığı dönemlerde haftada 2 veya 3 gün et, tavuk veya balık tükettiğini ifade eden vatandaşlar, fiyatların artmasıyla bu gıdaları eskisi gibi tüketmediklerini ifade etti. Vatandaşlar, “Eskiden kaliteli ürün hangisiyse onu alıyorduk, şimdilerde ise ucuz ürün bulmak için marketleri dolaşıyoruz” dedi. Diyalog’a konuşan vatandaşların görüşleri şöyle:

Ne dediler…?

Mehmet Beysoydan

“Markete alışverişe gittiğim zaman ihtiyaçlarımın sadece bir kısmını alabiliyorum. Sürekli olarak fiyatlar değişiyor ve zamları takip edemiyoruz. Kasaya gittiğim zaman aldıklarımı ödemek için cebimdeki para yetecek mi diye endişesi yaşıyorum. Et, balık, tavuk gibi ürünleri zaman zaman alabiliyorum. Eskiden et ürünlerini daha sık alıyordum ancak şimdi daha seyrek alıyorum. Beklentimiz ülkeye bir istikrar gelmesi, icazetli hükümetten kurtulup halk için çalışan bir hükümete kavuşmamızdır.”

Özer Yücedağ

“Markete alışverişe geldiğimiz zaman ihtiyaçlarımızın tümünü almamız mümkün değildir. Her şey ateş pahası oldu. Artık ihtiyaçlarımızın acil olanlarını alıp geçinmeye çalışıyoruz. Et, balık ,tavuk gibi ürünlerin yanına hiç yanaşılmaz. Ben hayvancıyım ve et ihtiyacımı kendim karşılıyorum ancak alamayan çok insan vardır. Alışveriş yaparken en çok fiyatlara dikkat ediyorum ve en uygunu neredeyse oradan alışveriş yapmaya çalışıyorum. Hangi markette hangi ürün ucuzsa o ürünü o marketten almaya özen gösteriyorum. Tv2020’de Reşat Akar sürekli bu sorunları aktarıyor ve bizlerin sesi oluyor. Dobra dobra bizlerin bu sıkıntılarını söylüyor ancak kimse dikkate almıyor çünkü idarecilerin işine gelmiyor.”

Hacıbey Mehmetoğlu

“Markete geldiğimiz zaman ihtiyaçlarımızın tümünü almamız kesinlikle mümkün değildir. Pahalılık aldı başını gidiyor ve aldığımız para ihtiyaçlarımızı karşılayamıyor. Maaşlara artış yapıyorlar ancak zamlarla artışın anlamını siliyorlar. Et, balık ve tavuk almak kesinlikle çok zorlaştı ve herkes bu ürünleri eskisi gibi tüketemiyor. Eskiden alışveriş yaparken en kalitelisini alıyorduk şimdilerde en ucuzuna bakıyoruz. Yetkililerden beklentimiz piyasayı düzgün bir şekilde denetlemeleri ve pahalılığı önlemeleridir.”

Kenan İyici

“Markete geldiğimiz zaman ihtiyacımız olan ürünleri almakta zorluk yaşıyoruz. Eskiden marketten bir şey alırken kalitesine, şimdilerde ise sadece fiyatına bakıyoruz. Et ve tavuk ürünlerini haftada bir tüketiyoruz ancak eskiden çok daha fazla tüketiyorduk. Markete geldiğimiz zaman alışveriş yaparken en çok fiyatlara dikkat ediyoruz. Yetkililerden bu noktada piyasada etkin bir denetim bekliyoruz. Her markette farklı farklı fiyatlarla karşılaşıyoruz ve neyi nereden alacağımızı kestiremiyoruz.”

Muharrem Özkan

“Markete geldiğimiz zaman ihtiyaçlarımın tamamını almam imkânsız bir hale geldi. Bugün alışverişe geldim ve çok ihtiyaçlarımı alamadım. Et ,balık, tavuk gibi ürünleri ayda yılda bir tüketiyorum. Daha önce çok sık tüketiyordum ancak pahalılık nedeniyle eskisi gibi alamıyorum. Markete alışverişe geldiğim zaman eskiden kalite arıyordum şimdi ucuzunu arıyorum. Bu noktada yetkililerden beklentimiz piyasayı denetlemeleridir. Çoğu yerde acımasız fiyatlar iş yerleri tarafından belirleniyor ve bunu önlemelerini istiyoruz.”

Nazire Pehlivan

“Markete geldiğimizde ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin tamamını alamıyoruz. Her şey çok pahalı bu nedenle eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz. Et ve tavuk gibi ürünleri mecburen pahalı olarak alıp tüketiyoruz. Eskiden çok sık tükettiğimiz et ve tavuk ürünlerini ayda veya iki ayda bir alıyoruz. Alışverişe geldiğimiz zaman en çok ürünlerin fiyatlarına dikkat ediyoruz. Hergün farklı fiyatlarla karşılaşıyoruz ve yetkililerden bu noktada beklentimiz piyasayı denetlemeleridir.”

Cem Yıldız

“Yapılan fiyat artışları nedeniyle markete alışverişe gittiğimiz zaman ihtiyaçlarımızın tümünü almaya bütçemiz maalesef yetmiyor. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Et, balık ve tavuk gibi ürünleri alıp tüketemiyoruz. En son yılbaşında et yedik onu da patronumuz verdi. Markete alışverişe geldiğimiz zaman en çok aldığımız ürünlerin kalitesinden ziyade fiyatlarına bakmaya başladık. Yetkililerden bu noktada hiçbir beklentim yoktur çünkü zaten beklentilerimize cevap vermiyorlar.”