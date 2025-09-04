Domates zam şampiyonu

İstatistik Kurumu, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre; Ağustos ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 3,35 arttı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre artış oranı yüzde 25,59 olurken, yıllık enflasyon yüzde 35,42 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında fiyatlarda en dikkat çekici artış gıda ürünlerinde yaşandı. Domates fiyatı yüzde 216,79 oranında artış göstererek ilk sırada yer aldı. Domatesi yüzde 136,43 ile dolmalık biber ve yüzde 127,22 ile çarliston biber izledi. Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 35,01 ile taze bamya oldu. Ayrıca devlet tiyatrosu biletleri yüzde 33,33, roka ise yüzde 12,12 oranında ucuzladı.

Ana harcama grupları

Ana harcama grupları incelendiğinde, bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 10,72 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Bu grubu yüzde 5,47 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 3,15 ile lokanta ve oteller, yüzde 2,95 ile sağlık, yüzde 2,93 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri, yüzde 2,35 ile eğitim ve yüzde 1,58 ile ulaştırma grupları takip etti. Giyim ve ayakkabı grubunda ise yüzde 1,79 oranında düşüş kaydedildi. İstatistik Kurumu verilerine göre; Ağustos ayında endekste kapsanan toplam 507 madde çeşidinin ortalama fiyatı yükseldi. Buna karşılık 81 madde çeşidinde ortalama fiyat düşüşü yaşandı. Böylece genel enflasyon sepetinde gıda ürünleri başta olmak üzere birçok kalemde yükseliş kaydedilirken, bazı ürünlerde sınırlı düşüşler görüldü.

