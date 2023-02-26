Görev yerleri Antakya

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere desteğinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personelinden oluşan deprem yardım unsurlarının, Antakya şehir merkezinde depremzedelere yardımının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada şunlar belirtildi:

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından Kahramanmaraş merkezli 06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinde 07 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman ve 09 Şubat 2023 tarihinden itibaren Antakya’da Arama Kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım faaliyetleri icra edilmiştir. Görevlerini tamamlayan Adıyaman’da bulunan unsurlar daha önce adamıza dönmüştü. Halihazırda Antakya şehir merkezinde depremzedelere yardım şeklinde faaliyetlere devam edilmektedir.

Antakya’da bulanan personelimizden bir kısmı, görevlerini yeni arkadaşlarına 22 Şubat 2023 tarihinde devretmiş ve yurda dönmüşlerdir.

GKK ve PGM İtfaiye personelinden oluşan Afet Yardım Görev Birliği, deprem yardım çalışmalarına aynı disiplin, heyecan ve üstün gayretle devam etmektedir.

