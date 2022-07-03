Dolar altını tahtından indirdi

ABD Merkez Bankası’nın para politikasını sıkılaştırma adımları resesyon korkularıyla çatışırken dolara olan talep altının önünü tıkadı. Paranın güvenli sığınağı altın, tahtını dolara kaptırdı.

ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünyada enflasyon son yılların en yüksek seviyesinde ve merkez bankaları da fiyat artış hızını dizginlemek için faiz artışına giderken, paranın güvenli sığınağı altın, tahtını dolara kaptırdı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı öncesi 1.850 dolar yakınında işlem gören altın martta 2.070 dolara kadar çıktı, fakat savaş altını bu süreçte değerli tutsa da özellikle tahıl ve petrol sıkıntısının artması küresel enflasyonu hızlandırdı. Daha önce enflasyonist dönemlerde yüksek kalan altın için bu defa merkez bankalarının adımlarıyla ralli durdu.

Yılın ilk yarısında kazançlarından olan altın, ikinci yarıya da yüzde 1 düşüşle başladı. Kıymetli metalin ons fiyatı dün 1.783 dolarla yılın en düşük seviyesini test etti ve sene başı kazancını sildi. Dolara olan talep artarak devam ederken, dolar endeksi de yüzde 1'e yakın artışla 105.31 seviyesine yükseldi.