Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da arkadaşıyla birlikte kafayı çektikten sonra eve giden İranlı Said Tabibi, eşinin “alkollü adamı neden eve getirdin” demesine sinirlenerek olay çıkardı.

Eşini boğazını kesmekle tehdit eden zanlı ihbar üzerine olay yerine giden polislere de diklendi. Polis ekibine “Siz kimsiniz de beni götüreceksiniz” diyen zanlı gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının olay esnasında 241 promil alkollü olduğuna dair tespit yapıldığı açıklandı.

Sitem eden eşine kızdı

Soruşturmayı yapan polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 1 Temmuz 2022 tarihinde saat 22.00 sıralarında alkollü arkadaşını eve götürdüğü için kendisine sitem eden eşini tehdit ettiğini söyledi. Polis, zanlının tartıştığı eşine “Sen çok oluyorsun, camı kırar, boğazını keserim” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Löğmen Yücetürk, zanlının, olay yerine giden polis ekibine de “Siz kimsiniz de beni götüreceksiniz” dediğini ve uygunsuz davranışlarda bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlının olay esnasında 241 promil alkollü olduğuna dair tespit yapıldığını açıkladı.

Polis, zanlının gözaltına alındığını, gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile zanlının davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.