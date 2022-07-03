Nokta atışı

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir üniversiteye ait kampüste devriye gezdiği esnada, futbol sahası yakınlarında Mehmet Doğan isimli zanlının hareketlerinden şüphelendi.

Polis, kimlik kontrolü için zanlıyı durdurmak istedi. Ancak zanlı karşısında polisleri görünce hızla koşarak uzaklaşmaya çalıştı.

Kısa sürede yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada 115 tam 6 adet yardım hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 5 bin 950 TL nakit para bulundu.

Gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatılırken, dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Cebinden uyuşturucu parası da çıktı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 1 Temmuz saat 14.45’te, üniversite kampüsü içerisinde, çim saha önünde yaya olarak yürüyen zanlının hareketlerinden şüphelenildiğini söyledi. Polis, kimlik kontrolü için zanlının yanına yaklaşıldığı sırada koşarak kaçmaya çalıştığını belirtti.

Zanlının makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ve üzerinde arama yapıldığını aktaran polis, cebinde 115 tam 6 adet de yarım MDMA türü uyuşturuculu hap bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının diğer cebinde ise uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 950 TL nakit para bulunduğunu kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen hapların analize gönderileceğini, zanlının bağlantılarının araştırılacağını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.