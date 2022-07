Haydi bi gayret

Ömer KADİROĞLU

Pandemi sürecinde kepenk indiren Lefkoşa’nın Arasta esnafı, sınır kapılarının yeniden açılması sonrasında iş yapmaya başladı. Lokmacı kapısından geçen Rum ve yabancı ziyaretçiler sayesinde işlerin düzelmeye başladığını belirten esnaf “geçişlerin kolaylaştırılması ve daha çok kapı açılması halinde daha güzel işler olacak” diyor.

Lokmacı’da olduğu gibi arabalı geçişlerin yapıldığı Metehan ve Beyarmudu kapılarında aşırı yoğunluk devam ediyor. Geçişlerin kolaylaştırılması için önlem alınacağı yönünde açıklamalar yapılsa da devlet işlerinin çok ağır yürümesi herkesi tedirgin ediyor. Esnaf “hem geçiş noktaları artırılmalı, hem de muhaceret işlemleri kolaylaştırılmalı” diyerek, hükümetin hızlı adımlar atmasını istiyor.

Ne dediler?

Ekram Tayfur

“Satışlarımız idare ediyor. Ay sonuna doğru biraz düşüş olsa da ayın başından ortasına kadar işlerimiz iyidir. Güneyden kara sınır kapılarını kullanarak kuzeye geçen turist ve Rumların çarşıya katkısı vardır. Benden almazsa başkasından alıyor ve onların sayesinde işi yapıyoruz. Eskiden köylerden otobüslerle gelenler Bandabulya ve Arasta’yı ziyaret ederek alışveriş yapıyordu ancak şu anda köylerdeki marketler şehir merkezlerindeki market sayısından çok daha fazla oldu. Özellikle Arasta ve Bandabulya esnafı şimdilerde güneyden gelenler sayesinde işlerini çeviriyorlar.”

Yavuz Umar

“20 yıldan fazladır Bandabulya’da esnafım. Her geçen yıl işlerimiz daha da kötüye gidiyor. İnsanlar ekim işinden vazgeçti. Eğer yöneticiler akaryakıt işine çözüm üretmezse yarın daha da kötü günler bizleri bekliyor. Daha önce köylerden insanlar buraya gelerek alışverişler yapıyordu ancak şimdilerde her yerde çok sayıda market olduğu için buraya gelen insan sayısı azaldı. Yine de nostaljiyi yaşamak isteyen insanlar buralara gelmeye devam ediyor. Öte yandan kara sınır kapılarının açık olması ve oralardan geçişlerin olmasının çarşıya artısı vardır. Oradan gelen Rumlar ve turistler çarşıdan alışveriş yaparak buraya para bırakıyorlar.”

Baki Dilekçi

“Yaklaşık 30 yıldır Bandabulya’da esnafım. Şu anda işlerimiz ne iyi ne kötü durumda. Her geçen gün satışlar bölünüyor. Daha önceki satışlarımız çok iyiydi. Eskiden köylerden insanlar otobüslerle buralara gelerek alışveriş yapıyordu ancak şimdilerde açılan çok sayıda market nedeniyle buraya gelen insan sayısı düştü. Burada Lokmacı Kara Sınır Kapısı var. Lokmacı gibi diğer kara sınır kapılarının varlığının çarşılara çok büyük faydası vardır. Oradan bir kişi bile geçse çarşıya katkısı olacaktır. Onların bu bölgedeki alışverişi esnafın iş yapmasına neden oluyor.”

Kezban Kıral

“51 yıldır Bandabulya’da esnafım. Şu anda işlerimiz idare edeceğimiz kadar iyidir. Daha önce buraya köylerden otobüslerle insanlar geliyordu ve çok güzel işler yapıyorduk. Bir kültür vardı ve herkes Bandabulya ve Arasta bölgesindeki esnaftan alışveriş yapıyordu. O zamanlar buralar çok güzeldi. Şimdilerde böyle bir şey yok ve sadece güneyden gelen Rumlar ve turistler çarşıya bir şeyler bırakıyor ancak daha fazla kapı açılırsa özellikle Mağusa kapısı da faaliyete geçerse daha fazla esnaf faydasını görecektir.”

Özkay Ertayfur

“Ben 40 yıldır Arasta’da esnafım. Daha önce ayakkabıcı olarak buradaydım şimdilerde Kelebek Restoranın işletmesini yapıyorum. Şu anda işlerimiz biraz oturdu. Bir ara Rumlar ve turistler yoğun bir şekilde geliyordu ancak şimdilerde işler biraz düştü. Bu çarşı çok eskiden otobüslerle köylerden gelenlerle doluyordu. İnsanlar alışverişe geliyor ve kum atsanız yere düşmüyordu. Köylerden gelen insanlar buralarda alışveriş yapıp gidiyordu ancak şimdilerde güneyden gelen Rumlar ve bireysel olarak gelen turistler esnafa fayda sağlıyor. Kara geçiş kapıları esnafın iş yapması adına önemlidir.”

Hatice Yorgozlu

“40 yılı aşkın bir süredir Arasta bölgesinde esnafım. Şu anda işlerimiz hiç de beklediğimiz gibi gitmiyor. Pandemi sonrasında bir hevesle mal alımı yaptık ancak alışveriş yapan yok denecek kadar azdır. Sınır kapılarının çarşıya büyük bir katkısı vardır. Rumlar gelmezse kesinlikle siftah bile yapmadan dükkân kapatırız. Vatandaşta zamlar nedeniyle para kalmıyor ve ancak evini geçindirebildiği için alışverişe çıkmıyor. Bu nedenle güneyden gelenler bizleri ayakta tutuyor. Burada daha önce bir gelenek vardı ve insanlar köylerden buraya gelerek alışveriş yapıyordu. Kaldırıma ne koysanız satıyordunuz ancak şimdilerde kesinlikle burada büyük bir sessizlik vardır.”